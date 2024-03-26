Наццентру кардиологии в Бишкеке передали современное оборудование

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров передал Национальному центру кардиологии и терапии имени академика Мирсаида Миррахимова современное оборудование, закупленное для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В центре установлено новое ангиографическое оборудование премиум-класса «Азурион 7». Общая стоимость составила около $1,5 миллиона. Проект реализован при поддержке Всемирного банка.

Отметим, что в Национальном центре кардиологии и терапии для обеспечения доступности и качества медицинской помощи реализуется также программа «Экстренная кардиология» на основе модели полного цикла оказания экстренной высокотехнологичной помощи больным с острым инфарктом миокарда.

Планируется, что в Кыргызстан приедут ведущие врачи из Китая, России и Казахстана для проведения уникальных эндоваскулярных вмешательств при тяжелых жизнеугрожающих заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Акылбек Жапаров заметил, что, согласно статистическим данным, количество смертельных случаев в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы в стране имеет высокие показатели. Именно по этой причине внедрение современных технологий и инноваций является одним из главных приоритетов развития медицины в республике.