Первоклассников после Нового года могут перевести сразу во второй класс. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, переход на 12-летнее обучение будет поэтапным, над этим сейчас работает большая группа экспертов, сравнивает нагрузку нулевого, первого классов. Где-то возможны сокращения. Первые два месяца после начала учебного года будут вестись сравнительный анализ и масштабный срез знаний детей.

При соответствии программе второго класса весь класс могут перевести на следующую ступень, поскольку убирают повторные моменты из программы. «Мы не зацикливаемся на отдельных достижениях отдельных учащихся, поэтому речь идет про весь класс», — сказала Догдуркуль Кендирбаева.

По новой модели 1-5-й классы будут считаться начальными, 6-9-й классы — средним звеном и 10-12-й классы — старшими. Предполагается, что старшеклассники смогут овладеть рабочими профессиями — повар, слесарь, электрик и так далее. Для этого необходимо оборудование.