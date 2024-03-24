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Общество

О предупреждении актов насилия в местах скопления людей напомнили бизнесу

Заместитель министра внутренних дел Нурбек Абдиев сегодня провел с предпринимателями встречу, направленную на предупреждение преступлений, актов насилия с использованием оружия в местах массового отдыха граждан которой приняли участие владельцы, администраторы торговых центров и развлекательных комплексов столицы и представители частных охранных предприятий. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Нурбек Абдиев сказал, что один из самых важных вопросов современности - это эффективное противодействие террористической деятельности. Терроризм совершенствуется, изменяет формы и методы, приобретая все более изощренный характер. Напомнил о недавних событиях ближнего зарубежья, о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Московской области и о его трагических последствиях.

Для предупреждения возможности совершения преступлений и актов насилия с применением оружия в торговых центрах, учреждениях и организациях замглавы МВД призвал владельцев и администраторов провести ряд мероприятий: ужесточить пропускной режим при входе и въезде на территорию объектов, установить систему сигнализации, аудио- и видеозаписи, тревожных кнопок, осуществлять ежедневные обходы помещений и осмотр мест сосредоточения опасных веществ на предмет своевременного выявления взрывных устройств или подозрительных предметов, проводить тщательный подбор и проверку кадров службы безопасности, а также периодическую комиссионную проверку складских помещений, организацию и проведение совместно с сотрудниками правоохранительных органов инструктажа и практических занятий по действиям в чрезвычайных ситуациях в случаях эвакуации посетителей, при заключении договоров аренды помещений, в обязательном порядке включать пункты, дающие право администрации, при необходимости осуществлять проверку сдаваемых помещений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289712/
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