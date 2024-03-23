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Общество

Общегородской субботник. Более 200 тонн мусора вывезли с улиц Бишкека

В рамках двухмесячника по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории города Бишкека во всех столичных районах прошли массовые субботники. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По информации МП «Тазалык», вывезено 276 тонн мусора, территория уборки составила 371,47 гектара.

Кроме того, в трех районах столицы высажено 1 тысяча 625 хвойных и лиственных деревьев. Очищено почти 25 километров ирригационных каналов.

Всего на общегородском субботнике приняли участие более 23 тысяч человек.

Мэрия города Бишкека призывает всех горожан и хозяйствующие субъекты принять активное участие и в дальнейших мероприятиях по санитарной очистке и озеленению столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289687/
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