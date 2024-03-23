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Общество

Теракт в «Крокус Сити Холле». Число погибших увеличилось до 115 — СК России

Число погибших в теракте в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 115 человек. Об этом сообщает Следственный комитет России.

По его данным, на месте теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» при разборе завалов экстренными службами обнаружены еще тела погибших.

Таким образом, число погибших на данный момент составляет 115 человек.

Поисковые работы продолжаются.

Следственный комитет России обращается к гражданам, находившимся в момент теракта в помещениях концертного зала «Крокус Сити Холл», а также ко всем очевидцам трагедии с просьбой предоставить всю имеющуюся информацию для детального восстановления полной картины происходивших вчера вечером событий.

Расследование уголовного дела о теракте находится на личном контроле председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289675/
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