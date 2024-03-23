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Общество

Мэрия Бишкека провела анализ ДТП с участием автобусов. Что он показывает

Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» провело анализ всех случаев ДТП с 29 сентября 2023 года по 21 марта 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным ведомства, всего зафиксировано 80 случаев ДТП с участием общественного транспорта, из них 17 (22 процента) случаев по вине водителей автобусов, а в 41 (52 процента) случае признаны виновными водители частного авто, 21 (26 процентов) дело находятся на техническом совете.

Предприятием еженедельно проводятся внутренние комиссии, по итогам которых принимаются меры в отношении водителей, нарушивших ПДД, вплоть до увольнения.

мэрия города Бишкека

Мэрия Бишкека призывает также других участников дорожного движения лояльно относиться к работе общественного транспорта.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289645/
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