Мэрия Бишкека провела анализ ДТП с участием автобусов. Что он показывает

Муниципальное предприятие «Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие» провело анализ всех случаев ДТП с 29 сентября 2023 года по 21 марта 2024-го. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

По данным ведомства, всего зафиксировано 80 случаев ДТП с участием общественного транспорта, из них 17 (22 процента) случаев по вине водителей автобусов, а в 41 (52 процента) случае признаны виновными водители частного авто, 21 (26 процентов) дело находятся на техническом совете.

Предприятием еженедельно проводятся внутренние комиссии, по итогам которых принимаются меры в отношении водителей, нарушивших ПДД, вплоть до увольнения. мэрия города Бишкека

Мэрия Бишкека призывает также других участников дорожного движения лояльно относиться к работе общественного транспорта.