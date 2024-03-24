Потенциал большой. Как японец Йоджи Сакакибара помогает продвигать туризм в КР

Йоджи Сакакибара впервые оказался в Кыргызстане в июле 2021 года, когда все еще было время пандемии коронавируса. Несколько недель он посвятил сбору информации для исследования по туризму в Центральной Азии. Второй раз приехал в нашу республику в апреле 2022-го в рамках проекта по развитию туризма в Чуйской области. Консультант Японского агентства по международному сотрудничеству (JICA) рассказал 24.kg, чем можно заинтересовать внутреннего и внешнего туриста.

Фото из архива собеседника

— Обычно я приезжаю на один-два месяца, в целом за год провожу в Кыргызстане четыре-пять месяцев.

— Значит, проблем с адаптацией не возникло?

— Когда я возвращаюсь в Японию, то еду в другие государства. Сейчас у меня параллельно проект в Перу, а до этого был проект в Африке.

Я прибываю в новую страну и просто следую местным традициям, обычаям, стилю жизни местного населения.

Работаю так более 20 лет, поэтому для меня это никакого стресса и проблем не представляет. Я могу есть что угодно и спать где угодно. В прошлом месяце, к примеру, спал в Андах на высоте 2,5 тысячи метров, где было очень холодно. Потом жил в Амазонии, где, наоборот, очень жарко, а следом приехал в зимний Бишкек.

Фото из архива собеседника

-Мы разработали черновой вариант генерального плана в виде рекомендаций по развитию туризма в Чуйской области посредством использования объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО — Ак-Бешим, Бурана и Красная речка.

Сейчас мы реализовываем небольшие пилотные проекты, чтобы верифицировать прописанные идеи. Позже посмотрим, насколько то, что мы прописали, соответствует реальности. Основываясь на результатах пилотов, доработаем генплан. Финальный документ должен быть готов к октябрю 2025-го.

Предполагается, что генплан покроет срок до 2040 года, но будут основные вехи, на которые ориентироваться, — 2026-й, 2030-й и 2040-й. Мы координируем работу с департаментом туризма и Фондом поддержки развития туризма, чтобы наш генплан соответствовал документам и стратегиям на национальном уровне.

Фото из архива собеседника

— Во-первых, это мастер-классы по керамике на Буране. Мы уже провели тренинги по тому, как создавать такой турпродукт. В первый год это будет только покраска готовых изделий, а вот со следующего, надеюсь, сможем предложить гостям изготовление изделий на гончарном круге. Цены пока назвать не могу. Туристов в основном привозят туркомпании, и нужно в первую очередь обговорить с ними, какая стоимость будет оптимальной для всех.

Фото из архива собеседника

Во-вторых, планируется приглашать туристов домой к местным жителям на чай. В Красной речке, к примеру, проживает много разных национальностей. Первыми отобраны русская, кыргызская и турецкая семьи. Гости смогут пообедать и заодно послушать о культуре и истории этих народов, познакомиться с бытом. В апреле организуем инфотуры в Красную речку и на Бурану для компаний, чтобы показать им наши турпродукты.

Кроме того, планируются поездки на клубничные поля в селе Бурана. Сезон обычно начинается в мае, но инфотур планируем провести в июне.

Обсуждаем также с Минкультуры возможную деятельность на территории археологического комплекса Суяб. Идея — нанять на этот участок двух человек на весь турсезон, которые будут спрашивать посетителей о том, что бы они хотели там видеть, какую инфраструктуру, может, купить воды или сувениры, какая информация их интересует на месте.

Фото из архива собеседника

Планируется создать выставку, посвященную Суябу, в доме культуры в четырех километрах от раскопок. В этом году хотим начать подготовку музея, сделать концепцию выставки. В следующем, надеюсь, сможем открыть его.

Параллельно мы бы хотели начать небольшие изменения инфраструктуры. Людям сложно добираться до объектов по грунтовым дорогам, нужно немного отремонтировать их, а также привести в порядок каналы вдоль дорог, потому что они наводняют и портят проезжую часть.

— Насколько может увеличиться поток туристов?

— Сейчас сложно сказать, о каких цифрах мы конкретно говорим. Поэтому в мастер-плане мы описали сценарии развития. К примеру, к 2026-му, когда наш проект закончится, эти три объекта — Бурана, Суяб и Невакет — будут более известны как внутреннему, так и иностранному туристу. Будет больше посетителей. К 2030 году туристы начнут оставаться на ночь в местных гостевых домах к востоку от этих объектов, а к 2040-му они будут объезжать всю Чуйскую область как одну дестинацию.

Цель проекта — развитие историко-культурного туризма для продвижения республики на мировом туристическом рынке. Сегодня в основном туризм в Кыргызстане связан с природными ресурсами.

— Конечно, чрезмерное число туристов может причинить ущерб и привести к тому, что эти объекты не смогут быть использованы для развития туризма в долгосрочной перспективе. Но это касается не только историко-культурных объектов, но и природного туризма. Если гости не будут соблюдать этику на тех же реках и озерах, то это тоже приведет к ущербу.

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Мы должны постоянно думать о том, как избежать причинения вреда и сохранить ценность имеющихся ресурсов.

В то же время сам туризм может играть важную роль для сохранения объектов. Когда местное сообщество, власти развивают сектор и получают доход, то часть средств идет на восстановление и защиту. Это еще больше мотивирует сохранять ценности и продвигать их дальше.

— Раскопки в Ак-Бешиме будут возобновлены?

— Да, с середины апреля по 20 мая команда японского университета должна быть здесь, в КР.

Фото из архива собеседника

— До того, как я начал работать над этим проектом, не мог представить, какой в целом потенциал, и был немного не уверен, поскольку основные туристические направления — это Иссык-Куль, Нарын, горы. Но, как только я сюда приехал, увидел все, понял, что потенциал в Чуйской области очень большой.

Самый главный ресурс — это местные люди, их открытость, доброжелательность и гостеприимство. Плюс к этому есть объекты ЮНЕСКО. И когда ты комбинируешь все вместе, то это дает очень хорошую базу для развития туризма в области.

Кроме того, Чуйская область является своеобразными воротами в Кыргызстан, международный аэропорт «Манас» находится на ее территории, столица тоже. Это очень большой рынок для туризма.

Фото из архива собеседника

— Да, был на Иссык-Куле, в Нарыне и Оше. Я бы хотел больше путешествовать, выезжать за пределы Чуйской области, но сильно загружен по проекту.

Люблю высокие горы, в университете занимался альпинизмом. Хотел бы попробовать трекинг здесь. Но кажется, что свободного времени не будет и мне лучше приехать сюда специально как турист и насладиться этим всем.

До моего первого приезда в 2021-м я ничего не знал в целом про Центральную Азию. Раньше работал в Монголии. Многие почему-то думают, что монголы очень похожи на японцев, но это не так. Я бы сказал, что кыргызы очень похожи на нас.

— Чем?

— Я работал во многих государствах Африки, Азии, Южной Америки. В Азии коммуницировать всегда легче. Конечно, большая часть коммуникации — это язык. Но, кроме этого, еще есть чувство, когда ты без слов понимаешь, что можно сказать или сделать, а что нет. В Индии, Африке такое не пройдет, а в Кыргызстане всегда чувствую, что у нас много общего, и мы без слов можем понять многие вещи при общении.

Фото из архива собеседника

— С местным населением как коммуницируете?

— К сожалению, я не говорю ни на русском, ни на кыргызском, поэтому в основном использую жесты и язык тела или прибегаю к помощи Google-переводчика.

— Назовите три вещи, которые вас удивили в КР.

— Первое — уникальная техника езды верхом на лошади во время национальных игр. Второе — практически повсеместная красота природы. К примеру, в Японии есть очень редкие цветы, которые особо охраняются, а тут они просто растут везде. И третье — наверное, еда. Тут вкусно готовят не только местные блюда, но и европейские.

— Любимые национальные блюда в Кыргызстане появились?

— Много всего люблю, но мой фаворит — боорсоки.