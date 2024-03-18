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Общество

Завтра на юго-западе Бишкека не будет холодной воды

Завтра, 19 марта, на юго-западе столицы не будет холодной воды. Об этом сообщает Бишкекводоканал.

По его данным, причина отключения — проведение ремонтных работ на водозаборе «Аэропорт» и городских водопроводных сетях.

Подачу воды прекратят с 9.00 до 15.00 в жилые дома по:

  • проспекту Чингиза Айтматова, № 93/1, 93/2, 93/3, 93/4, 93/5, 93/6;
  • улице Токтоналиева, № 139/3, 153, 153/3, 155, 157;
  • улице Океева, № 39/3, 39/4, 39/6, 39/7, 39/8.

Производственно-эксплуатационное управление «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289241/
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