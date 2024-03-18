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Общество

Кыргызстан может ввести дистанционное голосование на выборах — глава ЦИК

Кыргызстан рассматривает возможность введения электронного дистанционного голосования на выборах. Об этом на форуме в Москве заявила глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова.

«В случае если парламент и граждане КР примут решение по дистанционному электронному голосованию, эта модель будет вводиться», — сказала она.

По словам главы Центризбиркома, подобная система в 2023 году уже тестировалась на выборах в местные органы власти.

«Дистанционное и электронное голосование невозможно внедрить, просто приняв решение. Оно должно быть просто следующим этапом всего комплекса внедрения различных форм, программ электронного управления выборами», — отметила она.

Нуржан Шайлдабекова заверила, что в стране процесс реформы избирательной системы продолжается уже десять лет и технологии «не были самоцелью».

«Реформа была посвящена демократизации избирательной системы. В итоге был сделан выбор в пользу модели, которая включает в себя биометрический учет и автоматический подсчет итогов голосования. Эта модель из двух компонентов обеспечила нам решение главной задачи — дать полную достоверность итогов голосования и участвовавших в выборах избирателей», — добавила она.

Глава ЦИК также напомнила, что в новейшей истории республики было несколько кризисов, «связанных с поствыборными обострениями ситуации, и все они были связаны с фальсификациями итогов голосования». Поэтому вопросам обеспечения открытости голосования и достоверности его итогов уделяется повышенное внимание.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289239/
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