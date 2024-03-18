В Ош поступила первая партия автобусов, закупленных в Узбекистане. Информацию подтвердили в мэрии города.

Уточняется, что оставшиеся автобусы должны прибыть в южную столицу до 21 марта.

Напомним, ранее в офисе Узбекско-Кыргызского фонда развития состоялось подписание соглашения о финансовом лизинге ста городских пассажирских автобусов с мэрией Оша. Автобусы сделаны на Самаркандском автомобильном заводе.

Отмечалось, что покупка низкопольных пассажирских автобусов позволит расширить и модернизировать автопарк общественного транспорта, повысить эффективность пассажирских перевозок и улучшить доступность транспортного обслуживания для жителей и гостей южной столицы.

В 2022 году муниципалитет Оша уже купил 50 автобусов узбекского производства.