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Общество

В Кыргызстане свидетельства о рождении официально нет у 266 детей

Число детей без свидетельства о рождении уменьшилось на 40,2 процента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, на начало года в территориальных подразделениях ведомства состоят на учете 266 детей, не имеющих свидетельства о рождении. На начало 2023-го их было 445.

В министерстве пояснили, почему в республике у некоторых детей не имеется свидетельства о рождении. Основные причины:

  • отсутствие документов, удостоверяющих личность родителей;
  • рождение детей вне медицинских учреждений, в домашних условиях;
  • отсутствие постоянной регистрации родителей;
  • отсутствие родительской ответственности;
  • оставление детей без попечения родителей.

В случае отсутствия у детей свидетельства о рождении территориальные подразделения Минтруда помогают получить медицинское свидетельство о рождении ребенка, подать исковое заявление в суд и потом участвуют в судебном процессе по установлению факта рождения ребенка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289226/
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