В Кыргызстане свидетельства о рождении официально нет у 266 детей

Число детей без свидетельства о рождении уменьшилось на 40,2 процента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.
По ее данным, на начало года в территориальных подразделениях ведомства состоят на учете 266 детей, не имеющих свидетельства о рождении. На начало 2023-го их было 445.
В министерстве пояснили, почему в республике у некоторых детей не имеется свидетельства о рождении. Основные причины:
- отсутствие документов, удостоверяющих личность родителей;
- рождение детей вне медицинских учреждений, в домашних условиях;
- отсутствие постоянной регистрации родителей;
- отсутствие родительской ответственности;
- оставление детей без попечения родителей.
В случае отсутствия у детей свидетельства о рождении территориальные подразделения Минтруда помогают получить медицинское свидетельство о рождении ребенка, подать исковое заявление в суд и потом участвуют в судебном процессе по установлению факта рождения ребенка.