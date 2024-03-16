В Кыргызстане свидетельства о рождении официально нет у 266 детей

Число детей без свидетельства о рождении уменьшилось на 40,2 процента. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

По ее данным, на начало года в территориальных подразделениях ведомства состоят на учете 266 детей, не имеющих свидетельства о рождении. На начало 2023-го их было 445.

В министерстве пояснили, почему в республике у некоторых детей не имеется свидетельства о рождении. Основные причины:

отсутствие документов, удостоверяющих личность родителей;

рождение детей вне медицинских учреждений, в домашних условиях;

отсутствие постоянной регистрации родителей;

отсутствие родительской ответственности;

оставление детей без попечения родителей.

В случае отсутствия у детей свидетельства о рождении территориальные подразделения Минтруда помогают получить медицинское свидетельство о рождении ребенка, подать исковое заявление в суд и потом участвуют в судебном процессе по установлению факта рождения ребенка.