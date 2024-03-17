18 марта: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — отрезки улиц Жумабека, Суюмбаева, Фрунзе, Иваницына, Семашко, Горького, Оренбургской, Панфилова, Айдаралиева, Токтогула, Московской, Уметалиева, Тимура Фрунзе, Каховской, микрорайон «Асанбай», 38 (5-10 подъезды), села Чон-Арык, Пригородное (улицы Жаштык- 3), жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-1 — Чуй-20, Ынтымак-1);

9.30-17.30 — отрезки улиц Елебесова, Васильева, Фирсова, Маяковского, Керамической (район стекольного завода), переулки Карагачевый, Орто-Токойский;

15.00-18.00 — 5-й микрорайон, 42-46, 55, 56, 66, детсад № 71;

9.30-18.00 — село Орто-Сай (улицы Шамсинская, Лесхозная, Рысмендиева, Байтика Баатыра);

10.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Курманджан Датки, Таттыбубу);

9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Камбаркан, Саадак, Кырк Чоро).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-15.00 — села Карла Маркса (улицы Молодежная, Звездная, Молодая Гвардия), Лебединовка (улицы Калинина, Мичурина, Коммунарская, Мамыркалиева, проспект Ленина), Кок-Джар (улица Маликова), Аламедин (улицы Гидростроитель, Заречная, Набережная, Гоголя, Долон, Школьная, Кыргызстанская, Токтогула, Фрунзенская, Достук, Панфилова, Ат-Башинская, Горького, Кожожаша, Манаса), Таш-Добо (садовое товарищество «Север»), Кашка-Суу (улицы Ала-Арчинская, Медерова, Эркин, Достук);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Комсомольское (улицы Восточная, Лесная, Чуйская), Ак-Жол (улица Ак-Чий), Джаны-Джер (улицы Молодая Гвардия, 8-9-й Распред, 20-й хутор, МТФ-2А, Акжар, Бакинская, Лесхоз, Дача СУ), поселки Взлетный (Авиагородок), Восточный (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), села Городская Селекция (улицы Таш-Рабат, Еркеев Марс, Манас, Проектируемая, Парковая, Селекционная, 1-я Селекция, Орокская, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, тупик Фрунзе, переулок Ала-Арчинской), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Ынтымак, Тынчтык, Ала-Арча, Достук, Усубалиева), села Орок (улицы Проектируемая, Усубалиева), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая);

9.30-17.00 — села Жыламыш (улицы Жыламыш, Нуркан, Байтору, Школьная, Урочища), Джал (улицы Проектируемая, Бакен-Ата), Новопавловка (улицы Кудайберген-13, Проектируемая);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Ломоносова, 50 лет Киргизии, Железнодорожная, Гайдара, Шорса, Красноармейская, Ленинградская, Октябрьская, Линейная, Нилюбова, Красина), Александровка (улицы Масанчина, Северная, Октябрьская, Луговая, Хиязова, Лалаза), Кыз-Моло (улица Школьная), Сретенка (улица Центральная, БДР, кошары);

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — села Бекитай, Кайырма, Боксо-Жол, Федоровка, Джекен, Джон-Арык, Калининское (улицы Есенина, Молодая Гвардия, Дачная, Калинина, Жайыла Баатыра), Суусамыр, город Кара-Балта (квартал «Ковровщиков», 15-21, 26; улицы Джамбула, Октябрьская, Пионерская);

Панфиловский РЭС

9.30-17.00 — село Вознесеновка (улицы Жаштык, Первомайская, Пушкина, Советская);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Мичурина, Белинская, Западная, Кирпичная, Заречная, Микояна, Строительная, Садовая, Достук, Чкалова, Луговая, Логвиненко, Советская, Курманджан Датка, Иссык-Атинская, Разакова, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Атая, Манаса, Кирова), город Кант (улицы Марковского, Герцена, Некрасова, Валиханова, Крупская, Люксембург, Октябрьская, Салиева, Пушкина), Люксембург (улица Комсомольская);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Кен-Булун (склад), Буденовка (улицы Фрунзенская, Чапаева, Ломоносова), Юрьевка, Токтоналиева;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (улицы Верхнелуговая, Курчатова, Зеленая, Саадаева, Ленина, Нижнелуговая, Охотничья, Вольцовая, Громова, Тюленина, Набережная, Фурманова, Родниковая, Ленина, 352, 354, 350, 348, Шамсинская, Гагарина, 129);

Чуйский РЭС

9.30-17.00 — село Чуй (улицы Октябрьская, Ключевая, Карла Маркса);

10.00-17.00 — село Кегети (улицы Сураналы, Жумашева, Ленина);

Кеминский РЭС