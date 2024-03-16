В Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не гнездилась почти полвека

Стрепеты — редкие птицы, которые полвека не гнездились на территории нашей страны, начали потихоньку возвращаться. Об этом сообщили в Орнитологическом сообществе.

Отмечается, что в рамках конференции «На Западе — под угрозой, на Востоке — в безопасности. Статус восточной популяции стрепета» подведены итоги по первому этапу программы мониторинга популяции стрепета в Чуйской долине Кыргызстана.

«В 2019 году наша организация «Орнитологическое сообщество Кейджи (OSKG)», местная общественная организация орнитологов-любителей, узнала от фермеров о гнезде стрепета на люцерновом поле, и благодаря гранту Орнитологического общества Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии (OSME) мы смогли изучить возможность восстановления стрепета. Первый этап исследования длился с весны 2021-го по осень 2023-го. В исследовании приняли участие около 15 человек», — заметили в сообществе.

Основные выводы по обеспечению устойчивого возвращения стрепета в долину реки Чу в Кыргызстане:

Стрепеты вернулись в орошаемые сельскохозяйственные ландшафты после того, как исчезли в советский период из-за интенсивного земледелия. Они предпочитают участки с мозаикой из люцерны, пастбищ и сухих злаков, но не занимают предгорий.

По-видимому, они обитают на большей части Чуйской долины, по крайней мере, до Красной Речки на востоке. Относительная численность самцов — от 625 до 1 тысячи 972 особей в Чуйской долине.

Стрепеты очень привязаны к люцерне и могут оставаться там даже во время уборки урожая.

Потеря кладки, а зачастую и самки, в результате попадания под сельскохозяйственную технику (часто в люцерне), вероятно, является наиболее серьезным риском для этого вида.

Стрепеты, особенно токующие самцы, часто ведут себя активно и напоказ и поэтому подвержены риску браконьерства, особенно по мере того, как все больше людей узнают о существовании этого вида. Крупные мигрирующие стаи (сентябрь-октябрь), как известно, сильно страдают от браконьерства.

В сообществе подчеркнули, что не обнаружили признаков недавнего сокращения численности вида, несмотря на интенсификацию сельского хозяйства в этом районе, но наши данные слишком свежие, чтобы правильно оценить долгосрочные тенденции.

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«Про стрепета в Кыргызстане было мало что известно. Несколько десятилетий назад он был, потом исчез, а недавно появились сведения, что он появился вновь, но ученым это было еще не известно. Когда мы поехали в первую пробную экспедицию, впервые услышали и увидели стрепетов, зафиксировали эти встречи должным образом, это было равносильно настоящему научному открытию», — отметил активный член исследовательской группы OSKG Павел Исаенко.

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