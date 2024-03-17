Не так, как в дорамах. Кыргызстанец Адилет Исмаилов о жизни в Южной Корее

23-летний кыргызстанец Адилет Исмаилов живет в Сеуле уже два года. Работает переводчиком.
Молодой человек родом из села Жаны-Базар Чаткальского района Джалал-Абадской области. В интервью 24.kg он рассказал, почему, как большинство парней из глубинки, не уехал на заработки в Россию после окончания школы, а предпочел продолжать учебу в вузе, о стереотипах про корейцев и о том, чему кыргызстанцам стоить научиться у них.
— До девятого класса учился в средней школе имени Таласбая Жаналиева, после поступил в Кыргызско-Корейский колледж по направлению «филолог и переводчик». В 2020-м поступил в Корейский институт в Центральной Азии на факультет лингвистики. Потом приехал в Корею, потому что здесь много возможностей, и хотел достичь своих целей, — сказал Адилет Исмаилов.
— Вы с детства интересовались корейской культурой?
— Нет. После окончания девятого класса не планировал работать. Родители советовали получить высшее образование.
Я просто мечтал стать переводчиком. Выбрал корейский язык и проникся этой культурой.Адилет Исмаилов
— Что вас впечатлило в Корее?
— Практически ничего не удивило, потому что еще до приезда в эту страну я изучал их культуру и жил ею.
— В то же время на своей странице в Instagram вы показываете различия между корейской и кыргызской культурой. Например, вы были на местной свадьбе и давали кошумча.
— Да, у корейцев тоже есть кошумча (денежный подарок). Друг пригласил на свадьбу, и я дал ему $100. Столько и больше дают близким, если не близкий — можно $50. Но особенность в том, что у них свадебное торжество длилось всего два часа. Час поздравляли новобрачных и пели, час потратили на трапезу. Но примечательно, что поесть остаются только те гости, которые дали кошумча, а кто не дал, просто уходит.— А как вы считаете, это оптимальный вариант проведения тоя?
— По-моему, в Кыргызстане традиция проведения торжеств перешла границы. Человек может наесться и двумя кусками хлеба. Не нужно сидеть за столом шесть часов подряд. А с родственниками, с которыми давно не виделись, можно час поболтать и разогнать тоску. Поэтому было бы хорошо, если бы на наших тоях сократили время и расходы. В будущем сам планирую провести свадьбу дома без лишних трат.
— Встречаете наших соотечественников в Сеуле? Чем они занимаются?
— Здесь кыргызстанцы работают в разных сферах, в зависимости от вида полученной визы и способностей. Есть те, кто трудится по своей профессии, есть чернорабочие, есть люди в бизнесе. Тяжелее всего даются языковой барьер и особенности культуры. Некоторые не могут привыкнуть к местной еде.
— Говорите про языковой барьер. Какими языками вы владеете?
— Я полиглот. Помимо кыргызского, владею татарским, казахским, узбекским, русским, английским, корейским и чуть-чуть арабским и турецким. Перевожу для выходцев Центральной Азии на их язык.
— Вы также преподаете корейский кыргызстанцам?
— Люблю преподавать. Мои уроки проходят и онлайн, и офлайн. Те, кто хочет обучаться офлайн, могут сделать это в Бишкеке и Южной Корее. Очень много кто интересуется изучением языка. Этому способствует популяризация K-pop и дорамы по всему миру.
— Какие советы дадите тем, кто собирается в Корею?
— Заранее подготовьтесь к переезду финансово и морально. Здесь вас не ждет жизнь, как в дорамах. Будьте готовы к дороговизне, одиночеству, конкуренции, учебе и работе.
— Почему к одиночеству? Сложно найти друзей?
— Корейцы не очень дружелюбны. У многих закрытый характер. Поэтому сложно найти друзей из местного населения. К тому же в эту страну все приезжают с определенной целью. И многие днем и ночью работают, чтобы достичь ее. Свободного времени у многих почти нет. Каждый занят своим делом.
— Некоторые кыргызстанские девушки через брачные агентства едут в Корею и выходят замуж за местных мужчин. Есть те, кто сталкивается с проблемами после замужества и остается разочарованными своим решением. Что вы скажете по этому поводу?
— Молодежь много смотрит корейские телесериалы и представляет жизнь, как там. Конечно, здесь есть парни, как в дорамах. У них привлекательная внешность, они очень заботливы. Но нужно учитывать, что не все корейцы такие. Если и есть такие мужчины, то за них выходят замуж сами кореянки. Почему местные женятся на иностранках? Потому что не смогли найти себе подходящую девушку в Корее.
А иностранки в свою очередь связывают себя узами брака, чтобы получить визу. Живут не по любви, а по расчету, потом жалеют. С такой ситуацией сталкиваются не только кыргызки, но и девушки из Таиланда, Вьетнама и других государств.
Знакомая вьетнамка рассказала мне, что не любит своего супруга и собирается развестись, как только получит гражданство.
— Чему кыргызстанцы могут научиться у корейцев?
— Трудолюбию, покорности, простоте, дисциплине и качественно делать свою работу. У нас совсем нет таких черт. А вышеперечисленные особенности, по-моему, являются основными для развития человека. Если они у нас будут, то в стране будут развиваться технологии, медицина, культура и все остальное. Вообще, есть много чего, чему нужно обучаться у жителей восточноазиатского государства.
— По чему вы скучаете в Кыргызстане и какие у вас планы?
— По вечернему Бишкеку. В будущем планирую открыть языковой учебный центр в Кыргызстане.