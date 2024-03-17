09:45
USD 89.51
EUR 97.41
RUB 0.98
Общество

Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 17 марта 1938 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 17 марта 1938 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −9,4 градуса.

Самым жарким — 17 марта 2010-го, когда температура составила +27,3 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры марта для столицы составляет +6,2 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был март 2016 года со средней температурой +10,9 градуса.

Самым холодным — март 1898-го со среднемесячной температурой −1,1 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 марта ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха +2 градуса. Днем в столице будет солнечно. Столбик термометра поднимется до +12 градусов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289083/
просмотров: 101
Версия для печати
Материалы по теме
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: немного потеплеет
Бишкек ожидает до +17 градусов, но будут дожди
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 16 марта 1999 года
Прогноз погоды в Кыргызстане на 16 марта: будет солнечно
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 марта: без осадков
Прогноз погоды в Кыргызстане на 14 марта: местами снег
В Бишкеке потеплеет только к концу недели
Нагрев Земли до рекордной температуры прогнозирует климатолог
Прогноз погоды в Кыргызстане на 13 марта: снег
Штормовое предупреждение. В Кыргызстане дождь со снегом и шквалистый ветер
Популярные новости
Орозо-2024. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения
В&nbsp;Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не&nbsp;гнездилась почти полвека В Кыргызстан возвращается редкая птица, которая не гнездилась почти полвека
Кыргызстан переходит на&nbsp;12-летнее образование. Кабмин готовит постановление Кыргызстан переходит на 12-летнее образование. Кабмин готовит постановление
Обидно, что не&nbsp;стал министром. Глава Минздрава ответил депутату парламента Обидно, что не стал министром. Глава Минздрава ответил депутату парламента
Бизнес
Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и&nbsp;где купить оригинал Осторожно, подделка! Как распознать контрафакт и где купить оригинал
Acıbadem: Операция по&nbsp;глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь Acıbadem: Операция по глубокой стимуляции мозга возвращает полноценную жизнь
Дома, торговые центры и&nbsp;зона без авто. В&nbsp;Бишкеке построят комплекс Dastan city Дома, торговые центры и зона без авто. В Бишкеке построят комплекс Dastan city
Doscredobank и&nbsp;RIA Money Transfers: денежные переводы по&nbsp;сниженным тарифам Doscredobank и RIA Money Transfers: денежные переводы по сниженным тарифам
17 марта, воскресенье
09:30
Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 17 марта 1938 года Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 17...
09:00
Неделя-24. Законы о СМИ и иноагентах и продолжающиеся отключения света
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 марта, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 17 марта: немного потеплеет
19:32
В США произошел инцидент с Boeing. Оторвалась часть внешней обшивки
19:07
Как сохранить здоровье ушей? Рекомендации врачей
18:36
В Кыргызстане свидетельства о рождении официально нет у 266 детей
18:02
В Бишкеке за два месяца туберкулез выявили у 107 человек