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Общество

Учебные планы изменят. За основу возьмут методологию Кембриджского университета

В Кыргызстане поменяют учебные планы. Об этом журналистам заявил высокопоставленный чиновник администрации президента.

По его словам, в первую очередь упор сделают на STEM-предметы (точные науки), английский язык и компьютерные науки. Для разработки учебных планов будут использовать опыт успешных стран, в первую очередь Сингапура, а их основой станет методология Кембриджского университета.

«Учебные планы и методологию будут разрабатывать не наши профессора, мы будем тесно сотрудничать с Сингапуром и изучать их опыт», — сказал он.

Чиновник добавил, что учебники, по которым обучаются школьники Кыргызстана, не соответствуют стандартам ОРТ. «Мы не учим детей логике, новым навыкам, креативному мышлению, обрабатывать информацию, получать знания. Поэтому должны быть новые учебники, методология, преподаватели будут переориентированы», — рассказал он.

Планируется, что переход должен состояться в течение двух-трех лет.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/289026/
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Учебные планы изменят. За основу возьмут методологию Кембриджского университета