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Общество

Участники исследования PISA — счастливчики, считает эксперт

PISA — это уникальная возможность как для школы, так и для ученика оценить свои возможности и поучиться чему-то новому. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила национальный менеджер PISA-2025 Онолкан Уманкулова.

По ее словам, началась работа со школами, чтобы детей максимально плавно подготовить к пилотному исследованию, которое пройдет в апреле-мае 2024 года.

«Для нас очень важно психологическое и эмоциональное состояние детей, чтобы они не были напуганы, чтобы не было стрессовых ситуаций, что, если не пройдете, будет плохо. Однозначно это не политика сегодняшнего дня», — сказала Онолкан Уманкулова.

Мы считаем, что те школы и ученики, которые в конечном итоге входят в выборку, хоть пилотную, хоть основную, это счастливчики.

Онолкан Уманкулова

«Они получат возможность оценить себя с международной точки зрения, посмотреть, какие бывают тесты и к чему вообще нужно готовиться в жизни. Поэтому перед Минобразования, школами и всей командой, которая готовит к PISA, стоит задача донесения максимально полной информации до детей, учителей и родителей о самом тестировании», — отметила она.

Онолкан Уманкулова подчеркнула, что участие в тесте ни в коем случае не будет влиять на оценки учеников, их учебные достижения внутри страны, не будет каких-либо карательных моментов.

«Наоборот, мы хотим их замотивировать, чтобы они максимально ответственно подошли к ответам во время тестирования. Сам тест достаточно продолжительный — с учетом всех процедурных вопросов длится чуть больше трех часов. Для ребенка это достаточно утомительно. Мы хотим, чтобы дети были заинтересованы и чувствовали себя участниками масштабных международных соревнований, в которых им посчастливилось принять участия. Они должны подойти к этому с интересом, без страха, но с большой внутренней мотивацией. Чтобы качественно ответить на вопросы, ведь от этого потом будут зависеть общие результаты страны», — пояснила национальный менеджер.

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Что касается учителей, то, по ее словам, сейчас достаточно инструментов для того, чтобы менять свою каждодневную педагогическую практику.

В пилотном исследовании в апреле-мае 2024 года примут участие 15-летние школьники, родившиеся с 1 января по 31 декабря 2008 года.

«В нашей системе они разбросаны с 7-го по 11-й класс. Кто попадет в выборку, пока неизвестно. Может, один ученик из 7-го класса, один из 8-го или 9-го... Предварительно данные по ученикам будут известны через 2-3 недели. Это зависит от разных факторов, в том числе от скорости сбора данных с кыргызской стороны и скорости их обработки со стороны международных организаций, отвечающих за выборку», — добавила Онолкан Уманкулова.

PISA (Programme for International Student Assessment) — международная программа оценки образовательных достижений учащихся. Ожидается, что в 2025 году в исследовании PISA примут участие учащиеся около 100 государств. Кыргызстан дважды принимал участие в PISA: в 2006 и 2009 годах. И оба раза занимал последние места.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288865/
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