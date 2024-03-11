Латание дыр, отключение воды и обновление «Эмгек резерви». Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.

Не паркуй на газоне Муниципальная инспекция мэрии совместно с управлением Патрульной службы милиции проводит регулярные рейды по выявлению машин, припаркованных в зеленой зоне. Нарушения со стороны водителей большегрузных авто зафиксированы по улице Профсоюзной. Муниципальной инспекции составлен протокол по части 2 статьи 179 Кодекса КР «О правонарушениях» и наложен штраф 5 тысяч 500 сомов. Также водителям рассказали об ограничении парковки тяжелой техники на территории зеленых насаждений. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. Парковка на газоне В мэрии напомнили, что в городе имеются муниципальные парковки на 36 участках столицы. Машины можно также парковать на отрезках городских улиц, где отсутствуют запрещающие знаки (3.27). Исключение — магистральные улицы, где парковаться категорически запрещено.









Отключение воды Завтра с 9.00 до 18.00 не будет холодной воды в районе, ограниченном улицами Анкара/Горького, Октябрьской, рекой Аламедин и линией железной дороги. Причина отключения — ремонт на водозаборе «ХБО» и городских водопроводных сетях.

«Эмгек резерви» приводят в порядок Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездное совещание на территории Республиканского центра физической культуры и спорта «Эмгек резерви». Сейчас там Бишкекзеленстрой проводит работу по сносу аварийно-сухостойных зеленых насаждений на стадионе. В дальнейшем планируется высадить 300 растений. Градоначальник поручил соответствующим службам ускорить процесс реконструкции, а остальным подразделениям оперативно оказывать содействие в этом. Фото пресс-службы мэрии Бишкека. «Эмгек резерви» приводят в порядок Республиканский центр физической культуры и спорта «Эмгек резерви» ранее был центром спортивных состязаний. 28 декабря 2023 года глава кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о переходе земельных участков, здания и сооружения Республиканского центра физкультуры и спорта «Эмгек резерви» в муниципальную собственность мэрии Бишкека.

Штраф за грязные колеса В Бишкеке продолжают штрафовать строительные компании за нарушения правил благоустройства. Так, водителям грузовых машин за загрязнение улиц проезжей части ОсОО «Дор курулуш групп» в жилом массиве «Ак-Орго», ОсОО «Ресурс строительная компания» по улице Алыкулова и ОсОО «Азат Строй сервис» по улице Садырбаева, 79 выписаны штрафы в размере от 23 тысяч сомов до 69 тысяч сомов. Аналогичное нарушение совершил автобетоносмеситель. Его колеса не были очищены от грунта, что привело к загрязнению улицы. Владелец тяжелой техники получил штраф на 7 тысяч 500 сомов.