Латание дыр, отключение воды и обновление «Эмгек резерви». Новости Бишкека

Редакция 24.kg собрала интересные новости и анонсы от мэрии и городских служб, а также госорганов о том, что происходит и будет происходить в Бишкеке в ближайшее время.
Не паркуй на газоне
Муниципальная инспекция мэрии совместно с управлением Патрульной службы милиции проводит регулярные рейды по выявлению машин, припаркованных в зеленой зоне.
Нарушения со стороны водителей большегрузных авто зафиксированы по улице Профсоюзной. Муниципальной инспекции составлен протокол по части 2 статьи 179 Кодекса КР «О правонарушениях» и наложен штраф 5 тысяч 500 сомов. Также водителям рассказали об ограничении парковки тяжелой техники на территории зеленых насаждений.
В мэрии напомнили, что в городе имеются муниципальные парковки на 36 участках столицы.
Машины можно также парковать на отрезках городских улиц, где отсутствуют запрещающие знаки (3.27).
Исключение — магистральные улицы, где парковаться категорически запрещено.
Отключение воды
Завтра с 9.00 до 18.00 не будет холодной воды в районе, ограниченном улицами Анкара/Горького, Октябрьской, рекой Аламедин и линией железной дороги. Причина отключения — ремонт на водозаборе «ХБО» и городских водопроводных сетях.
«Эмгек резерви» приводят в порядок
Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел выездное совещание на территории Республиканского центра физической культуры и спорта «Эмгек резерви». Сейчас там Бишкекзеленстрой проводит работу по сносу аварийно-сухостойных зеленых насаждений на стадионе. В дальнейшем планируется высадить 300 растений.
Градоначальник поручил соответствующим службам ускорить процесс реконструкции, а остальным подразделениям оперативно оказывать содействие в этом.
Республиканский центр физической культуры и спорта «Эмгек резерви» ранее был центром спортивных состязаний. 28 декабря 2023 года глава кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление о переходе земельных участков, здания и сооружения Республиканского центра физкультуры и спорта «Эмгек резерви» в муниципальную собственность мэрии Бишкека.
Штраф за грязные колеса
В Бишкеке продолжают штрафовать строительные компании за нарушения правил благоустройства. Так, водителям грузовых машин за загрязнение улиц проезжей части ОсОО «Дор курулуш групп» в жилом массиве «Ак-Орго», ОсОО «Ресурс строительная компания» по улице Алыкулова и ОсОО «Азат Строй сервис» по улице Садырбаева, 79 выписаны штрафы в размере от 23 тысяч сомов до 69 тысяч сомов.
Аналогичное нарушение совершил автобетоносмеситель. Его колеса не были очищены от грунта, что привело к загрязнению улицы. Владелец тяжелой техники получил штраф на 7 тысяч 500 сомов.
Ямочный ремонт
Бишкекасфальтсервис начал ямочный ремонт дорог. Специалисты предприятия латают покрытие на улице Ахунбаева от улицы Юнусалиева до улицы Достоевского.
«Закрыты ямы на проезжей части на улице Байтика Баатыра/Абдрахманова от улицы Токомбаева до проспекта Чуй. Сегодня планируется завершить участок улицы между проспектами Чуй и Жибек Жолу», — сообщили в мэрии и добавили, что капитальный ремонт на этой улице проводили в 2001-2003 годах.
«А по гарантии срок эксплуатации дорожного покрытия составляет пять лет», — подчеркнули зачем-то в муниципалитете.
В мэрии просят горожан и автолюбителей в ближайшие дни пользоваться альтернативными дорогами во избежание автомобильных заторов. А с вопросами о работе МП «Бишкекасфальтсервис» можно обращаться по номеру 0755419841 (WhatsaApp).