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Общество

В Кыргызстане детские сады переходят на нормативное финансирование

Разработан новый механизм перехода на нормативное финансирование детских садов, также законом утверждено введение ваучерного механизма финансирования образовательных услуг в пилотном режиме с 1 сентября. Об этом сказала на заседании коллегии министр образования и науки Догдуркуль Кендирбаева.

По ее словам, это означает, что финансируются не только государственные, но и частные детские сады. Кроме того, разработан формат преобразования спальных комнат в дошкольных образовательных организациях в учебные и игровые помещения.

Министр сообщила, что, по данным Национального статистического комитета, в 2022-2023 учебном году количество детских садов увеличилось на 122 и достигло 1 тысячи 834, а число воспитанников, зачисленных в типовые детские сады, — 220 тысяч 12 детей.

«Отныне не требуется лицензирование детских садов, они переходят на систему уведомления. Из-за особого значения дошкольного образования и раннего развития для интеллекта ребенка приняты меры по устранению возможных бюрократических препон при создании частных детских садов», — сказала Догдуркүль Кендирбаева.

Она добавила, что каждый доллар, направленный на раннее развитие детей, вернет в экономику $13.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288542/
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