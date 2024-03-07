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Общество

Мэрия Бишкека объявила двухмесячник по благоустройству, саночистке и озеленению

С 11 марта по 11 мая объявляется двухмесячник по благоустройству, санитарной очистке и озеленению территории столицы. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, двухмесячник объявляется в целях улучшения инфраструктуры, санитарного состояния, озеленения, благоустройства территории Бишкека.

Создан штаб по подготовке и проведению мероприятий по благоустройству и озеленению города на 2024-2025 годы. Территориальным, подведомственным подразделениям мэрии и хозяйствующим субъектам поставлена задача организовать работу в усиленном режиме. Муниципальной инспекции, департаменту городского хозяйства поручено обеспечить контроль и регулярный мониторинг состояния закрепленных участков.

Акимам четырех районов совместно с МТУ поручил ознакомить всех с закрепленными участками, в том числе на новых территориях, присоединенных в рамках административно-территориальной реформы.

Мэрия Бишкека призывает всех принять участие в мероприятиях по улучшению и озеленению столицы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288539/
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