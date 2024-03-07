Вспышка кори. С начала года зарегистрировано почти 5 тысяч случаев

На 5 марта в Кыргызстане зарегистрировано 4 тысячи 855 случаев кори. Об этом сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

По его данным, большинство заболевших — дети до пяти лет: в возрасте один-четыре года — 1 тысяча 732 случая (или 36 процентов), в возрасте до одного года — 1 тысяча 684 случая (35 процентов).

Активная циркуляция вируса по-прежнему отмечается в Бишкеке, Чуйской, Ошской и Джалал-Абадской областях.

Основной причиной роста заболеваемости остается большое количество отказов от плановой иммунизации против кори и краснухи среди детей и взрослых.

В ответ на вспышку усилена плановая иммунизация по всей территории республики; проводится вакцинация среди контактных лиц с больным корью, а также обучают учителей и медицинских работников в столице и регионах страны.

По сведениям РЦИ, за 2023-й зарегистрированы 7 тысяч 46 подтвержденных случаев кори и 9 летальных случаев: 8 — детей от 1 года до 18 лет и 1 — до года (пяти месяцев).