Весенняя Иссык-Ата и расщелина Донуз. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы будем радоваться наступающей весне, хотя пока с помощью воспоминаний наших авторов.

Но скоро, надеемся, весна нас порадует не только теплом, но и великолепием своих красок. А пока вспомним, как это может быть. Фотографию сделала Екатерина Галенко.

Фото Екатерины Галенко. Весна 2023 года

Заберемся еще дальше во времени — в март 2021 года, когда Надежда Хабичевская побывала в Иссык-Ате и сделала свои красивые фотографии.















Отправимся на Иссык-Куль. Именно там встретила первый день весны наш постоянный автор Анара Джорабаева.

Фото Анары Джорабаевой. Иссык-Куль, первый день весны

«Расщелина Доңуз. Живописнейшее место близ села Оттук в Улахолском айыльном аймаке Тонского района. Еще не освоено туристами», — рассказал о своих фотографиях наш постоянный автор Бакыт Шукуралиев.













Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.

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