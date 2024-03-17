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Общество

Весенняя Иссык-Ата и расщелина Донуз. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы будем радоваться наступающей весне, хотя пока с помощью воспоминаний наших авторов.

Но скоро, надеемся, весна нас порадует не только теплом, но и великолепием своих красок. А пока вспомним, как это может быть. Фотографию сделала Екатерина Галенко.

Екатерины Галенко
Фото Екатерины Галенко. Весна 2023 года

Заберемся еще дальше во времени — в март 2021 года, когда Надежда Хабичевская побывала в Иссык-Ате и сделала свои красивые фотографии.

Отправимся на Иссык-Куль. Именно там встретила первый день весны наш постоянный автор Анара Джорабаева.

Анары Джорабаевой
Фото Анары Джорабаевой. Иссык-Куль, первый день весны

«Расщелина Доңуз. Живописнейшее место близ села Оттук в Улахолском айыльном аймаке Тонского района. Еще не освоено туристами», — рассказал о своих фотографиях наш постоянный автор Бакыт Шукуралиев.

Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.

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Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp или Telegram — 0555312024.

Укажите свое имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, напишите.

Если у вас есть аккаунт в Instagram с красивыми фото и видео, можете указать его название.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем каждое воскресенье на сайте 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288396/
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