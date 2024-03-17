Весенняя Иссык-Ата и расщелина Донуз. Фото читателей 24.kg

Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы будем радоваться наступающей весне, хотя пока с помощью воспоминаний наших авторов.
Но скоро, надеемся, весна нас порадует не только теплом, но и великолепием своих красок. А пока вспомним, как это может быть. Фотографию сделала Екатерина Галенко.
Заберемся еще дальше во времени — в март 2021 года, когда Надежда Хабичевская побывала в Иссык-Ате и сделала свои красивые фотографии.
Отправимся на Иссык-Куль. Именно там встретила первый день весны наш постоянный автор Анара Джорабаева.
«Расщелина Доңуз. Живописнейшее место близ села Оттук в Улахолском айыльном аймаке Тонского района. Еще не освоено туристами», — рассказал о своих фотографиях наш постоянный автор Бакыт Шукуралиев.
Надеемся, работы наших авторов вам понравились. Кстати, стать одним из создателей рубрики «Мгновения жизни» может любой желающий. Сделать это просто.
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