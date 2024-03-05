В Бишкеке состоится концерт Санкт-Петербургского театра песни и танца «Морошка»

В Государственном национальном русском театре драмы имени Чингиза Айтматова 17 марта состоится концерт Санкт-Петербургского театра песни и танца «Морошка». Об этом сообщили в театре.

Концерт ансамбля «Морошка» — это яркое национальное шоу, где музыка, песня и танец сплетаются в единое целое.

Художественный руководитель Надежда Полтавченко представит в Бишкеке программу, включающую не только мировые хиты русской песни, как, например, песни «Калинка», «Гляжу в озера синие» или «Выйду на улицу», но и авторское прочтение народной музыки, созданное в тандеме лучших творческих постановщиков Санкт-Петербурга.

Популярный российский коллектив основан театральным продюсером Надеждой Полтавченко в 2009 году.

Сегодня «Морошка» — явление петербургской культуры, профессиональная труппа, работающая в народно-сценическом жанре и имеющая в своем составе три равноправных творческих цеха — балет, оркестр русских инструментов и ансамбль вокалистов.