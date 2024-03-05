Активиста Мелиса Аспекова приговорили к семи годам лишения свободы

Первомайский районный суд Бишкека приговорил активиста Мелиса Аспекова к семи годам лишения свободы. Об этом на своей странице в Facebook сообщил его сын Аалы.

По его словам, отец выступил с последним словом на процессе и доказал, что не намеревался организовать какие-либо массовые беспорядки.

«Несмотря на то что свидетели дали такие же показания, суд, исполняя политический заказ, приговорил моего отца к семи годам лишения свободы усиленного режима», — написал сын Мелиса Аспекова.

Отметим, суд признал Мелиса Аспекова виновным в подготовке и организации массовых беспорядков.

Он позиционировал себя ближайшим соратником президента Садыра Жапарова.

Напомним, 23 марта 2022-го Мелиса Аспекова осудили на семь лет тюрьмы с отбыванием в колонии общего режима. Его обвинили в вымогательстве и мошенничестве. Не согласившись с приговором, активист обжаловал его в Бишкекском городском суде. Решением судебной коллегии 5 июля прошлого года приговор Первомайского райсуда оставили в силе, однако срок лишения свободы сокращен на один год и окончательно назначено наказание в виде лишения свободы на шесть лет.

В мае 2023-го стало известно об освобождении Мелиса Аспекова согласно Указу главы государства «О помиловании осужденных». Однако в сентябре его вновь заключили под стражу на два месяца по обвинению в подготовке и организации массовых беспорядков. Активиста водворили в СИЗО-1 столицы по решению Первомайского районного суда.