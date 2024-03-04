Отделение кардиохирургии открыли в медклинике Ошского госуниверситета

В медицинской клинике Ошского государственного университета открыли отделение кардиохирургии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

«Президент пяти вузам предоставил полное право автономно принимать решения. Сейчас они стали учебными заведениями четвертого поколения. Студенты не только осваивают знания и навыки, они применяют их на производстве, успешно монетизируют их. Для науки и образования сейчас нет границ. Так, в обмене передовым опытом ОшГУ входит в число лидирующих учебных заведений», — сказала глава ведомства Догдуркуль Кендирбаева на церемонии открытия отделения.

Отделение кардиохирургии сдали в эксплуатацию в преддверии 85-летнего юбилея Ошского государственного университета. Оно оснащено медицинским оборудованием современного образца. Ранее в медицинской клинике впервые была проведена кардиохирургическая операция открытого типа без остановки сердца.

Напомним, в июле 2022 года глава государства подписал Указ «О мерах по повышению потенциала и конкурентоспособности образовательных организаций высшего профессионального образования КР». Документ предоставил особый статус пяти государственным высшим учебным заведениям. Указ предоставляет этим вузам финансовую, организационную, академическую автономию.