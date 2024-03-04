12:17
USD 89.41
EUR 96.91
RUB 0.97
Общество

Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран

Международная неправительственная организация Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран. Об этом говорится в ежегодном рейтинге «Свобода в мире — 2024».

Уровень свободы в КР, как и в прошлом году, оценили в 27 баллов из 100, политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 23 балла из 60.

С 2009-го Кыргызская Республика единственная из стран Центральной Азии входила в разряд частично свободных, но в 2021 году она пополнила ряды несвободных государств и с тех пор не может выйти из этой категории.

Казахстан набрал 23 балла из 100, Узбекистан — 12, Таджикистан — 5, Армения — 54, Россия — 13, Беларусь — 8.

Лидерами рейтинга с максимально возможными 100 баллами стала Финляндия. Следом расположились Швеция, Новая Зеландия и Норвегия. Великобританию эксперты оценили в 91 балл, США — в 83 балла.

В целом, как отмечают авторы доклада, в 2023-м уровень свободы в мире характеризовался снижением уже 18-й год подряд, при этом в 52 странах, на которые приходится одна пятая населения земного шара, ухудшилось состояние дел в области политических прав и гражданских свобод. Это ухудшение дел носило широко распространенный и тяжелый характер, затмив собой улучшение ситуации в 21 стране.

В новом докладе утверждается, что ключевыми причинами ухудшения дел в мире являются манипуляции выборами, военные действия и атаки на принцип плюрализма, заключающийся в мирном сосуществовании людей с различными политическими взглядами, религиозными исповеданиями и этнической принадлежностью.

В настоящее время почти 38 процентов мирового населения проживают в государствах с рейтингом «несвободные страны», 42 процента — в государствах с рейтингом «частично свободные страны» и лишь 20 процентов — в государствах с рейтингом «свободные страны».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288155/
просмотров: 292
Версия для печати
Материалы по теме
Кыргызстан занял 141-е место в Индексе восприятия коррупции — 2023
Кыргызстан занял 77-е место в Индексе паспортов мира Henley & Partners
Кыргызстан занял 131-е место в индексе паспортов за 2023 год
Кыргызстан ухудшил свои позиции в рейтинге гражданских свобод Civicus Monitor
Обошла политиков. Time назвал американскую певицу Тейлор Свифт человеком года
Кыргызстан занял 94-е место в рейтинге стран по уровню процветания в 2023 году
Рейтинг стран ЕАЭС по уровню зарплаты: Кыргызстан оказался на последнем месте
Зуд переименований. Теперь чиновники хотят сменить почтовый индекс Кыргызстана
Кыргызстан опять назвали наиболее опасной в регионе страной для женщин
Кыргызстан опустился на 103-е место в рейтинге верховенства права
Популярные новости
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Как вы&nbsp;оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы&nbsp;24.kg Как вы оцениваете работу общественного транспорта Бишкека? Опросы 24.kg
Какая погода нас ждет в&nbsp;марте и&nbsp;чего ждать кыргызстанцам от&nbsp;весны Какая погода нас ждет в марте и чего ждать кыргызстанцам от весны
Март-2024. Что изменится в&nbsp;жизни кыргызстанцев Март-2024. Что изменится в жизни кыргызстанцев
Бизнес
Каныкей Жамангулова: ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; создаст в&nbsp;Кыргызстане уникальное хранилище данных Каныкей Жамангулова: ЗАО «МПЦ» создаст в Кыргызстане уникальное хранилище данных
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
4 марта, понедельник
12:00
Девятые роды в 36 лет. Что влияет на материнскую смертность в Кыргызстане Девятые роды в 36 лет. Что влияет на материнскую смертн...
11:53
Финансовая пирамида. В Караколе задержали еще двоих представителей Charge fast
11:50
Мэр Бишкека рассказал, насколько увеличится город после территориальной реформы
11:44
Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран
11:32
В Кыргызстане работает одна майнинг-компания, энергию в стране она не берет