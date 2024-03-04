Международная неправительственная организация Freedom House вновь включила Кыргызстан в число несвободных стран. Об этом говорится в ежегодном рейтинге «Свобода в мире — 2024».

Уровень свободы в КР, как и в прошлом году, оценили в 27 баллов из 100, политических прав — 4 балла из 40, гражданских свобод — 23 балла из 60.

С 2009-го Кыргызская Республика единственная из стран Центральной Азии входила в разряд частично свободных, но в 2021 году она пополнила ряды несвободных государств и с тех пор не может выйти из этой категории.

Казахстан набрал 23 балла из 100, Узбекистан — 12, Таджикистан — 5, Армения — 54, Россия — 13, Беларусь — 8.

Лидерами рейтинга с максимально возможными 100 баллами стала Финляндия. Следом расположились Швеция, Новая Зеландия и Норвегия. Великобританию эксперты оценили в 91 балл, США — в 83 балла.

В целом, как отмечают авторы доклада, в 2023-м уровень свободы в мире характеризовался снижением уже 18-й год подряд, при этом в 52 странах, на которые приходится одна пятая населения земного шара, ухудшилось состояние дел в области политических прав и гражданских свобод. Это ухудшение дел носило широко распространенный и тяжелый характер, затмив собой улучшение ситуации в 21 стране.

В новом докладе утверждается, что ключевыми причинами ухудшения дел в мире являются манипуляции выборами, военные действия и атаки на принцип плюрализма, заключающийся в мирном сосуществовании людей с различными политическими взглядами, религиозными исповеданиями и этнической принадлежностью.

В настоящее время почти 38 процентов мирового населения проживают в государствах с рейтингом «несвободные страны», 42 процента — в государствах с рейтингом «частично свободные страны» и лишь 20 процентов — в государствах с рейтингом «свободные страны».