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Общество

ВОЗ передала Кыргызстану комплекты для оказания медицинской помощи при ЧС

Всемирная организация здравоохранения безвозмездно передала отделению медицины катастроф и экстренной консультативной медицинской помощи Национального госпиталя комплекты для оказания неотложной медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, в помощь входят медицинские принадлежности, такие как шовный материал, средства для анестезии и хирургические дренажи, наборы для стерилизации и интубации с ларингоскопом, комплекты для общей хирургии и многое другое. Груз общим весом больше 240 килограммов был отправлен из регионального центра материально-технического снабжения ВОЗ в Дубае. Он рассчитан на оказание медицинской помощи при травмах и хирургической патологии в полевых условиях для более чем сотни человек.

Представитель ВОЗ в Кыргызстане Ливиу Ведраско подчеркнул готовность организации оказать дальнейшую поддержку нашей стране и отметил важность укрепления готовности к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения и осуществления международных медико-санитарных правил, которые помогут КР эффективно реагировать во время чрезвычайных ситуаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288154/
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