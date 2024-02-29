Обыск в 24.kg. Суд отказал в просмотре видеозаписи происходившего в редакции

В Бишкекском городском суде проходит заседание по апелляционной жалобе руководства информационного агентства 24.kg и адвокатов на действия следователя во время обыска — недопуске адвокатов в офис.

Ранее Первомайский районный суд не удовлетворил жалобу. Как отметил адвокат 24.kg Нурбек Сыдыков, он прибыл в офис примерно через 20-30 минут после начала обыска.

«До меня приехал еще один адвокат. Дверь была закрыта, сотрудник в маске не пускал. Показал удостоверение. Сотрудник донес информацию до человека, который проводил обыск. Тот сказал, что следственные действия уже начаты и он никого не может пустить. Где-то через час появились журналисты из других СМИ, мне пришлось дать интервью, что адвокатов не пускают на следственные действия. Тогда следователь открыл дверь, спросил, кого не пускают, и в итоге запустили только одного адвоката. Минут через 20 обыск закончился. Получается, адвокат зашел уже в конце», — сказал Нурбек Сыдыков.

Он отметил, что, по словам руководства и сотрудников агентства, они неоднократно говорили, чтобы запустили адвокатов, но это не было сделано.

По его словам, недопуск адвокатов — это нарушение уголовно-процессуального законодательства, прав лиц, находящихся в тот момент в офисе, и адвокатов.

«В первой инстанции следователь говорил, что сразу разрешил зайти адвокату, как только сказали про них. Мы просили просмотреть запись обыска, где было бы видно, в какой момент допустили адвокатов, но суд отказал по непонятным причинам», — сказал Нурбек Сыдыков.

Старший следователь ГКНБ Эрлан Акынбеков повторил: когда ему сообщили, что подошел адвокат, он сразу его пустил. По его словам, это произошло в начале обыска.

Адвокат опять предложил просмотреть запись обыска, но суд в этом ему отказал, отметив, что, если заявители не согласны с протоколом обыска, могут его через суд признать недопустимым доказательством.

В итоге судебная коллегия отказала в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление Первомайского районного суда.

Напомним, 15 января сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.