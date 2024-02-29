19:28
USD 89.43
EUR 96.69
RUB 0.97
Общество
Сюжет: Давление на СМИ

Обыск в 24.kg. Суд отказал в просмотре видеозаписи происходившего в редакции

В Бишкекском городском суде проходит заседание по апелляционной жалобе руководства информационного агентства 24.kg и адвокатов на действия следователя во время обыска — недопуске адвокатов в офис.

Ранее Первомайский районный суд не удовлетворил жалобу. Как отметил адвокат 24.kg Нурбек Сыдыков, он прибыл в офис примерно через 20-30 минут после начала обыска.

«До меня приехал еще один адвокат. Дверь была закрыта, сотрудник в маске не пускал. Показал удостоверение. Сотрудник донес информацию до человека, который проводил обыск. Тот сказал, что следственные действия уже начаты и он никого не может пустить. Где-то через час появились журналисты из других СМИ, мне пришлось дать интервью, что адвокатов не пускают на следственные действия. Тогда следователь открыл дверь, спросил, кого не пускают, и в итоге запустили только одного адвоката. Минут через 20 обыск закончился. Получается, адвокат зашел уже в конце», — сказал Нурбек Сыдыков.

Он отметил, что, по словам руководства и сотрудников агентства, они неоднократно говорили, чтобы запустили адвокатов, но это не было сделано.

По его словам, недопуск адвокатов — это нарушение уголовно-процессуального законодательства, прав лиц, находящихся в тот момент в офисе, и адвокатов.

«В первой инстанции следователь говорил, что сразу разрешил зайти адвокату, как только сказали про них. Мы просили просмотреть запись обыска, где было бы видно, в какой момент допустили адвокатов, но суд отказал по непонятным причинам», — сказал Нурбек Сыдыков.

Старший следователь ГКНБ Эрлан Акынбеков повторил: когда ему сообщили, что подошел адвокат, он сразу его пустил. По его словам, это произошло в начале обыска.

Адвокат опять предложил просмотреть запись обыска, но суд в этом ему отказал, отметив, что, если заявители не согласны с протоколом обыска, могут его через суд признать недопустимым доказательством.

В итоге судебная коллегия отказала в удовлетворении апелляционной жалобы на постановление Первомайского районного суда.

Напомним, 15 января сотрудники ГКНБ пришли в офис редакции 24.kg примерно в 11.00. Они несколько часов проводили обыск, изъяли документы, технику информагентства и личные телефоны сотрудников. На допрос отвезли гендиректора Асель Оторбаеву, шеф-редакторов Антона Лымаря и Махинур Ниязову.

В ГКНБ сообщили, что обыск в 24.kg провели в рамках уголовного дела по статье «Пропаганда войны» УК КР.

17 января Асель Оторбаева и Махинур Ниязова снова были вызваны на допрос в ГКНБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287956/
просмотров: 381
Версия для печати
Материалы по теме
Обыск в 24.kg. Суд отказал в доступе сотрудников в офис
24.kg опротестовало отказ следователя в допуске в офис
Руководству 24.kg запретили разглашать данные дела: суд поддержал решение
Суды и милиция отказались вернуть свидетельство о рождении сына Болота Темирова
Обыск в 24.kg. Суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы
Это цензура? Минкультуры разослало СМИ рекомендации, о чем можно и нельзя писать
Смелые и непокорные. Журналистка посвятила картину задержанным коллегам
Октябрьский суд принял решение о ликвидации Kloop Media
Ликвидация Kloop Media. Эксперт рекомендует публиковать развлекательный контент
Журналист Азият Жекшеев вызван в суд по делу пятилетней давности
Популярные новости
Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в&nbsp;марте Двенадцать выходных дней ждет кыргызстанцев в марте
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но&nbsp;снег еще будет Дождались тепла. Бишкек ожидает плюсовая температура, но снег еще будет
Надо&nbsp;ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
Бизнес
Алексей Сапон: Ozon помогает малому и&nbsp;среднему бизнесу Кыргызстана Алексей Сапон: Ozon помогает малому и среднему бизнесу Кыргызстана
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
29 февраля, четверг
19:00
Цифра дня. $55 миллионов инвестировано за десять лет по программе KyrSEFF Цифра дня. $55 миллионов инвестировано за десять лет по...
18:34
Загрязнение воздуха. Бишкек остается на первом месте мирового рейтинга
18:32
Кафе «Арзу» и «Тайм Аут» в центре Бишкека решили снести и начали демонтаж
18:15
Надо ли лишать Сооронбая Жээнбекова статуса экс-президента? Опрос
18:03
Усилена государственная юридическая помощь. Президент подписал законы