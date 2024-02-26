Кыргызстан хочет провести VI Всемирные игры кочевников

Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики хочет провести VI Всемирные игры кочевников в Кыргызстане. Об этом сказал на коллегии глава ведомства Алтынбек Максутов, сообщила пресс-служба Минкульта.

По словам министра, у Кыргызстана есть все возможности для проведения игр. Кроме того, наша республика является автором этого международного проекта. Он отметил, что в настоящее время вопрос находится на стадии обсуждения и также идут переговоры.

Напомним, V Всемирные игры кочевников пройдут в Астане 8-14 сентября. В 2014, 2016 и 2018 годах Всемирные игры прошли в Кыргызстане, в 2022-м — в Турции.