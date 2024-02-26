Владельцы ломбарда незаконно выдавали займы под большие проценты

Выявлена и пресечена организованная преступная группа, незаконно выдававшая займы под большие проценты. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, группа лиц под руководством О.Ж.К. и Д.Д.Н., не имея разрешительных документов, организовала деятельность по предоставлению денежных займов с процентными ставками от 60 до 120 процентов годовых.

«В рамках возбужденного уголовного дела при получении денег задержаны и водворены в ИВС двое подозреваемых. Продолжаются следственно-оперативные мероприятия по установлению всех граждан, пострадавших от незаконной деятельности этой группы», — говорится в сообщении.