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Общество

Чуйский областной театр музыкальной драмы открывает сезон в новом здании

Завтра коллектив Чуйского областного театра музыкальной драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова открывает свой очередной, 33-й театральный сезон премьерой спектакля «Ранние журавли» по повести Чингиза Айтматова. Об этом сообщила его пресс-служба.

Сезон откроют в новом здании.

Отметим, летом тогда еще Чуйскому областному театру передали здание кинотеатра «Октябрь». Затем его переименовали в Чуйский областной театр музыкальной драмы и сатиры имени Шаршена Термечикова.

За несколько месяцев удалось провести там ремонт, реконструировать сцену и поставить всю необходимую аппаратуру.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287551/
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