10:50
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Общество

Кыргызстанские врачи освоили новую операцию на глазах у недоношенных детей

Кыргызстанские врачи освоили новую операцию. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Национальный центр охраны материнства и детства.

Как отметили в организации, успешно проведены две операции по лазерной коагуляции сетчатки глаз у недоношенных детей с ретинопатией.

«Ретинопатия недоношенных (РН) — это аномалия глаз, выявляемая у родившихся раньше срока младенцев, обусловленная нарушением формирования сосудов светочувствительной оболочки глаза (сетчатки)», — сказали в центре.

Операции проведены в сотрудничестве с коллегой из Казахстана доктором Асель Шариповой при активной поддержке Национального общества Красного Полумесяца и Швейцарского Красного Креста.

«Ранее при активной поддержке Национального общества Красного Полумесяца, Швейцарского Красного Креста и фонда L’Occitane два врача отделения офтальмологии НЦОМиД успешно завершили обучение скринингу ретинопатии у недоношенных детей в Алматы. Один из них успешно освоил технологию хирургического лечения ретинопатии недоношенных после повторного курса обучения», — добавили в НЦОМиД.

В рамках налаживания эффективного скрининга по всей стране при поддержке UNICEF специалисты из Оша и Кызыл-Кии также успешно прошли обучение скринингу ретинопатии у недоношенных в Алматы.

«Этот шаг направлен на расширение сферы воздействия и повышение доступности медицинской помощи для детей в регионах», — отметили в центре.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287544/
просмотров: 304
Версия для печати
Материалы по теме
Сезон гриппа. В НЦОМиД поставили дополнительные койки для детей и томограф
Шайирбек Сулайманов возглавил Национальный центр охраны материнства и детства
В НЦОМиД запустили программу оперативного лечения ретинопатии у недоношенных
В Джальской больнице нашли способ борьбы с очередями
Массовых увольнений нет. Сколько врачей работает в НЦОМиД
Очереди в детской больнице в «Джале». Что делает руководство центра
В детской больнице в «Джале» огромные очереди
Чиновники отдали земли Наццентра охраны материнства и детства частникам
Младенческая смертность. Почему умирают дети в Кыргызстане
Даже воду для инъекций покупают сами. В НЦОМиД для онкобольных нет лекарств
Популярные новости
Хорошие новости. На&nbsp;следующей неделе в&nbsp;Бишкеке потеплеет Хорошие новости. На следующей неделе в Бишкеке потеплеет
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и&nbsp;перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Задержание известного экс-депутата и перенос автовокзалов в Бишкеке
Туры выходного дня. Куда можно съездить на&nbsp;экскурсии по&nbsp;Кыргызстану Туры выходного дня. Куда можно съездить на экскурсии по Кыргызстану
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
26 февраля, понедельник
10:43
Чуйский областной театр музыкальной драмы открывает сезон в новом здании Чуйский областной театр музыкальной драмы открывает сез...
10:21
Три медали завоевали боксеры из Кыргызстана на турнире в России
09:59
Теннисистки из Кыргызстана завоевали серебро на международном турнире
09:31
Троллейбус с дырой в полу в Бишкеке сняли с линии. Водители получили выговор
09:19
Кыргызстанские врачи освоили новую операцию на глазах у недоношенных детей
25 февраля, воскресенье
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 февраля: днем снег не ожидается