Кыргызстанские врачи освоили новую операцию на глазах у недоношенных детей

Кыргызстанские врачи освоили новую операцию. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Национальный центр охраны материнства и детства.

Как отметили в организации, успешно проведены две операции по лазерной коагуляции сетчатки глаз у недоношенных детей с ретинопатией.

«Ретинопатия недоношенных (РН) — это аномалия глаз, выявляемая у родившихся раньше срока младенцев, обусловленная нарушением формирования сосудов светочувствительной оболочки глаза (сетчатки)», — сказали в центре.

Операции проведены в сотрудничестве с коллегой из Казахстана доктором Асель Шариповой при активной поддержке Национального общества Красного Полумесяца и Швейцарского Красного Креста.

«Ранее при активной поддержке Национального общества Красного Полумесяца, Швейцарского Красного Креста и фонда L’Occitane два врача отделения офтальмологии НЦОМиД успешно завершили обучение скринингу ретинопатии у недоношенных детей в Алматы. Один из них успешно освоил технологию хирургического лечения ретинопатии недоношенных после повторного курса обучения», — добавили в НЦОМиД.

В рамках налаживания эффективного скрининга по всей стране при поддержке UNICEF специалисты из Оша и Кызыл-Кии также успешно прошли обучение скринингу ретинопатии у недоношенных в Алматы.

«Этот шаг направлен на расширение сферы воздействия и повышение доступности медицинской помощи для детей в регионах», — отметили в центре.