3,4 миллиона сомов взыскало Минприроды за нарушения в 2023 году. Такие цифры озвучены на коллегии в ведомстве, сообщает пресс-служба.

Уточняется, что за отчетный период выявлено 300 нарушений закона об охране флоры и фауны. По ним экологи подали в суды иски на сумму 4,6 миллиона сомов. После рассмотрения 245 исков взыскано 3,4 миллиона сомов.

От выдачи разрешений на охоту иностранным гражданам в бюджет поступило 106,4 миллиона сомов.

Оплата административных санкций за загрязнение окружающей среды, а также за использование водных ресурсов и объектов, Государственного лесного фонда и грибов, сборы на возмещение экологического ущерба, меры контроля и особо охраняемые природные территории составила 1,1 миллиарда сомов.