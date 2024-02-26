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Общество

3,4 миллиона сомов взыскало Минприроды за нарушения в 2023 году

3,4 миллиона сомов взыскало Минприроды за нарушения в 2023 году. Такие цифры озвучены на коллегии в ведомстве, сообщает пресс-служба.

Уточняется, что за отчетный период выявлено 300 нарушений закона об охране флоры и фауны. По ним экологи подали в суды иски на сумму 4,6 миллиона сомов. После рассмотрения 245 исков взыскано 3,4 миллиона сомов.

От выдачи разрешений на охоту иностранным гражданам в бюджет поступило 106,4 миллиона сомов.

Оплата административных санкций за загрязнение окружающей среды, а также за использование водных ресурсов и объектов, Государственного лесного фонда и грибов, сборы на возмещение экологического ущерба, меры контроля и особо охраняемые природные территории составила 1,1 миллиарда сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287539/
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