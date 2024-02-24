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Общество

В Бишкеке откроется фотовыставка по итогам экспедиции по Кыргызстану

В Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Гапара Айтиева 28 февраля откроется выставка «Между небом и озером Иссык-Куль: 100 взглядов на Кыргызстан». Об этом сообщили в музее.

С 2017 по 2023 год в рамках проекта комплексного исследования озера Иссык-Куль были организованы масштабные фотоэкспедиции по самым красивым местам республики.

Лучшие фотографии представлены на выставках в крупнейших галереях Москвы, Калининграда и Твери.

Авторы:

  • Михаил Флинт — доктор биологических наук, ведущий российский ученый-биоокеанолог, академик Российской академии наук, путешественник и автор проекта. Участник и организатор более чем 45 морских и наземных экспедиций. Автор 14 персональных фотовыставок в галереях и музеях Москвы, Твери, Калининграда и Архангельска;
  • Владимир Онопко — фотограф, технический специалист и консультант в области современного фотооборудования, член Русского географического общества. Участник экспедиций и автор 10 персональных фотовыставок.

В рамках научно-исследовательского проекта также разработан сайт www.manas.su, где представлена большая коллекция фотографий природы, показаны достопримечательности, традиции, обычаи, национальная кухня и другое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287521/
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