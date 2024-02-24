Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины

Сегодня, 24 февраля, исполнилось два года со дня военных действий России в Украине. Посольство США в Кыргызстане решило поддержать украинский народ и осветило здание в сине-желтые цвета. Фотографию опубликовали в официальном аккаунте диппредставительства в соцсети Х (Twitter).
«США поддерживают украинский народ в его борьбе за родную землю. Ко второй годовщине полномасштабного вторжения России в Украину посольство США освещено синим и желтым цветами», — говорится в сообщении.
На снимке послы США и Украины в Кыргызстане с супругами, а также заместители глав дипмиссий.
Напомним, в годовщину войны в феврале 2023-го американское посольство также решило поддержать Украину, осветив здание в Бишкеке в сине-желтые цвета.