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Общество
Сюжет: Территориальная реформа

Территориальная реформа. Избраны 112 глав кенешей объединенных айыльных аймаков

По итогам организационных сессий кенешей вновь образованных айыльных аймаков избрано 112 председателей. Об этом сообщил Центризбирком.

Всего по Кыргызстану предстоит избрать 117 председателей кенешей объединенных айыльных аймаков, образованных на основе объединения 230 айыльных аймаков в рамках пилотной административно-территориальной реформы.

Согласно графику, в первый день сессий, 20 февраля, был избран 51 председатель, во второй день — 45, в третий — 16. Выборы в пяти объединенных айыльных аймаках предстоит провести.

Председатели объединенных кенешей избраны, как правило, из числа председателей кенешей аймаков, вошедших в состав нового объединенного.

Выборы председателей проводятся согласно «Временному положению деятельности местных кенешей в рамках проводимой административно-территориальной реформы в пилотном режиме», утвержденному указом президента КР от 7 февраля 2024 года.

«Важно отметить, что в городских кенешах не будут проводиться организационные сессии по избранию председателя. Согласно положению, в городах, в состав которых включены айыльные аймаки или отдельные населенные пункты, сессия по выбору председателя городского кенеша не проводится, поскольку статус горкенеша не меняется», — отметили в ЦИК.

Всего по республике было 484 местных кенеша (32 городских и 452 айыльных кенеша). В результате изменений в рамках административно-территориальной реформы всего станет 268 местных кенешей (33 городских и 235 айыльных кенешей).

Напомним, в Кыргызстане в пилотном режиме в шести областях, Бишкеке и Оше начали административно-территориальную реформу. В результате укрупнят айыльные аймаки и города, а территория столицы увеличится почти втрое.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287510/
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