Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США

Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц в России и других странах. В список попала одна компания из Кыргызстана — ОсОО «Укон» (UCON COMPANY).

Отмечается, что ограничения введены «за деятельность в секторе экономики РФ, предназначенную для поддержки российской военно-промышленной базы». Компания отнесена в категорию «вторичных санкций».

По данным Минюста КР, ОсОО имеет иностранное участие. Зарегистрировано оно в 2022 году. В качестве основного вида деятельности указана оптовая неспециализированная торговля.