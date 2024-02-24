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Общество

Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США

Соединенные Штаты ввели санкции против более чем 500 физических и юридических лиц в России и других странах. В список попала одна компания из Кыргызстана — ОсОО «Укон» (UCON COMPANY).

Отмечается, что ограничения введены «за деятельность в секторе экономики РФ, предназначенную для поддержки российской военно-промышленной базы». Компания отнесена в категорию «вторичных санкций».

По данным Минюста КР, ОсОО имеет иностранное участие. Зарегистрировано оно в 2022 году. В качестве основного вида деятельности указана оптовая неспециализированная торговля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287507/
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