Минцифры предлагает создать новое госучреждение по регистрации населения

Министерство цифрового развития предлагает создать новое государственное учреждение «Каттоо». Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, структура будет заниматься вопросами регистрации населения, оформления документов по вопросам приобретения гражданства Кыргызской Республики и выхода из него, выдачи гражданам персонифицированных, идентифицирующих и других документов, оформления видов на жительство иностранцам и лицам без гражданства, а также оказания других государственных и иных услуг населению.

В настоящее время эти функции возложены на департамент регистрации населения при Министерстве цифрового развития. Создание новой структуры, считают в ведомстве, даст возможность более качественно предоставлять услуги гражданам.

Реализация вышеуказанных мероприятий требует значительных финансовых вливаний уже в ближайшие годы. Существующие инфраструктура, оборудование и программное обеспечение, закупленные на средства доноров, в скором времени потребуют замены.

Учитывая то, что основной функцией подведомственных подразделений МЦР является непосредственное предоставление государственных и иных услуг, в целях их эффективной координации и внедрения единых принципов и стандартов обслуживания предлагается реформировать регистрационную систему. Создание ГУ «Каттоо» также позволит внедрить систему материального стимулирования сотрудников на основании результатов работы каждого работника, что также благоприятно повлияет на борьбу с проявлениями коррупции на местах.

Проектом также предлагается ЦОНы передать в ведение ГУ «Каттоо», что «позволит исключить многовластие на местах и требовать четкого исполнения возложенных на ЦОНы задач и функций». В свою очередь центры обслуживания населения предлагается наделить полномочиями по приему заявлений и документов, а принятие решений возложить на сотрудников центрального аппарата ГУ «Каттоо». Эта мера позволит минимизировать риски коррупционных проявлений.