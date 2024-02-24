Социальный контракт. Реализовать проект не смогли только 23 участника

Из почти 13 тысяч участников программы «Социальный контракт» только 23 не смогли реализовать свои проекты по непредвиденным обстоятельствам. Об этом сказала министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова на коллегии министерства по итогам 2023-го.
Она подчеркнула, что в прошлом году в Базар-Коргонском, Ноокатском, Джети-Огузском, Сокулукском, Сузакском и Таласском районах не была проведена качественная работа по изучению лиц, подавших заявки, на соответствие требованиям программы.
Министр распорядилась усилить адресность и контролировать соответствие требованиям Положения о социальном контракте при отборе комиссиями на региональном уровне во избежание рисков нецелевого использования бюджетных средств.
В ведомстве сообщили, что в 2022-м заявки на участие подали 3 тысячи 762 человека, отобраны 2,8 тысячи семей, которые получили по 100 тысяч сомов. В результате создано 5 тысяч 521 рабочее место. В 2023 году из 11,2 тысячи заявок отобрано 10 тысяч.
«95 процентов участников программы — женщины, преимущественно проживающие в сельской местности», — добавили в Минтруда.