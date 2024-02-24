13:01
USD 89.43
EUR 97.22
RUB 0.97
Общество

Социальный контракт. Реализовать проект не смогли только 23 участника

Из почти 13 тысяч участников программы «Социальный контракт» только 23 не смогли реализовать свои проекты по непредвиденным обстоятельствам. Об этом сказала министр труда, социального обеспечения и миграции Гулнара Баатырова на коллегии министерства по итогам 2023-го.

Она подчеркнула, что в прошлом году в Базар-Коргонском, Ноокатском, Джети-Огузском, Сокулукском, Сузакском и Таласском районах не была проведена качественная работа по изучению лиц, подавших заявки, на соответствие требованиям программы.

Читайте по теме
Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов

Министр распорядилась усилить адресность и контролировать соответствие требованиям Положения о социальном контракте при отборе комиссиями на региональном уровне во избежание рисков нецелевого использования бюджетных средств.

В ведомстве сообщили, что в 2022-м заявки на участие подали 3 тысячи 762 человека, отобраны 2,8 тысячи семей, которые получили по 100 тысяч сомов. В результате создано 5 тысяч 521 рабочее место. В 2023 году из 11,2 тысячи заявок отобрано 10 тысяч.

«95 процентов участников программы — женщины, преимущественно проживающие в сельской местности», — добавили в Минтруда.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287499/
просмотров: 310
Версия для печати
Материалы по теме
Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
В рамках «Социального контракта» открыто более 2 тысяч новых производств
Более 95 процентов участников социального контракта — женщины
Лучше, чем пособия. Как в Кыргызстане борются с бедностью
Лучших участников соцконтракта пригласят в Бишкек на республиканский съезд
Социальный контракт подписали более 12,8 тысячи малообеспеченных семей
Социальный контракт. Почти 10 тысяч семей отказались от пособия по нуждаемости
Социальный контракт. Мэрия Бишкека проводит мониторинг семей — участниц проекта
Социальные контракты. Минтруда начал выдачу сертификатов на 100 тысяч сомов
Каждый шестой социальный контракт заключен для занятия животноводством
Популярные новости
Какая погода нас ожидает. К&nbsp;концу недели в&nbsp;Бишкеке снова снег и&nbsp;похолодание Какая погода нас ожидает. К концу недели в Бишкеке снова снег и похолодание
Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из&nbsp;56&nbsp;справился с&nbsp;тестом Добровольная аттестация учителей. Лишь один педагог из 56 справился с тестом
Стали известны сроки переноса из&nbsp;Бишкека Западного автовокзала Стали известны сроки переноса из Бишкека Западного автовокзала
Перенос автовокзалов в&nbsp;Бишкеке. Что об&nbsp;этом думают горожане? Опрос Перенос автовокзалов в Бишкеке. Что об этом думают горожане? Опрос
Бизнес
UZINFOCOM представит экосистему MyID&nbsp;на международном форуме в&nbsp;Кыргызстане UZINFOCOM представит экосистему MyID на международном форуме в Кыргызстане
DIGITAL FEST 2024: Все о&nbsp;digital маркетинге, креативе и&nbsp;рекламе DIGITAL FEST 2024: Все о digital маркетинге, креативе и рекламе
Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на&nbsp;Ozon Топ-5 полезных лайфхаков, как выгодно покупать на Ozon
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
24 февраля, суббота
13:00
Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный список США Еще одна компания из Кыргызстана попала в санкционный с...
12:30
Участок дороги Казарман — Акталчат закрыт для проезда
12:21
Два года войне. Здание посольства США в Бишкеке осветили в цвет флага Украины
11:59
Минцифры предлагает создать новое госучреждение по регистрации населения
11:32
Социальный контракт. Реализовать проект не смогли только 23 участника