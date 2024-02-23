Инвалидность заключенным. Омбудсмен призывает ускорить принятие документа

Акыйкатчи Джамиля Джаманбаева обращает внимание на проблемы в обеспечении прав осужденных и призывает госорганы ускорить принятие документа, предусматривающего получение статуса инвалида в местах лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Института омбудсмена.

По ее данным, в институт обратилась супруга одного из осужденных. Она пожаловалась на нарушение прав ее мужа, осужденного по статье 97 УК КР.

«В колонии-поселении № 43 его привлекали к тяжелым работам, несмотря на то, что врачи запретили мужчине физическую нагрузку после операции. У него выявили туберкулез в закрытой форме, по предписанию врачей проведена операция по удалению части легкого», — говорится в сообщении

После обращения омбудсмена осужденного убрали с тяжелых работ, а в отношении сотрудников СИН приняты меры дисциплинарного характера за нарушение прав человека.

Джамиля Джаманбаева обращает внимание государственных органов на проблемы в обеспечении прав осужденных — документирование и получение статуса инвалида в местах лишения свободы.

Сейчас МСЭК не проводит экспертизу лиц, находящихся в исправительных учреждениях, что грубо нарушает права человека.

Напомним, Джамиля Джаманбаева поднимала данный вопрос в июне 2023 года на заседании Координационного совета по правам человека. Однако рекомендации до сих пор не исполнены.

Акыйкатчы вновь призывает государственные органы ускорить принятие документа, предусматривающее обеспечение прав осужденных на получение статуса инвалида в местах лишения свободы.