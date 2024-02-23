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Общество

Определены победители республиканской научно-технической олимпиады

Определены победители республиканской научно-технической олимпиады. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки.

По ее данным, 12-18 февраля прошла республиканская Неделя науки, техники и производства. Школьники встречались с учеными Национальной академии наук в Бишкеке и Оше, посещали круглые столы с преподавателями вузов, участвовали в экскурсиях на предприятия, фабрики, заводы, мастерские.

Также проведена Республиканская научно-техническая олимпиада «Наука+Изобретения=Техника!», в которой приняли участие 18 команд со всех областей. Работы участников оценивало жюри.

Победителями научно-технической олимпиады признаны:

I место:

  • юниор-лига — команда Чуйской области: Аалымбек Эркинов, Жумакан Ауэзханов, Адилет Исаев, Эрлан Бактыбеков, руководитель — Алим Туйчиев;
  • школьная лига — команда Баткенской области: Сумая Абдукалакова, Арген Абдыкадыров, Актилек Эргешов, Мадумар Полотканов, руководитель — Таштемир Тагайбеков.

II место:

  • юниор-лига — команда Джалал-Абадской области: Бекчоро Аксамаев, Элдар Тайтокуров, Шернияз Сарыбаев, Султанбек Якубжанов, руководитель — Момбаев Алмазбек.
  • школьная лига — команда Оша: Бермет Абдрасулова, Абдулазиз Мадумаров, Айжан Акматова, Алтынбек Адылбеков, руководитель — Айнура Чотолоева.

III место:-

  • юниор-лига — команда Нарынской области: Асылхан Эсенгулов, Назар Шейшенбеков, Бакай Суйунбаев, Ишенбек Жаныбеков, руководитель — Улан Сеитов;
  • школьная лига — команда Таласской области: Санжар Акжолов, Алишер Алымбеков, Нурбол Меделбеков, Арууке Накаева, руководитель — Нуржан Тайтелиев.

«Министерство образования и науки и Национальная детская инженерно-техническая академия «Алтын түйүн» уже шестнадцатый год проводят Республиканскую неделю науки, техники и производства, чтобы познакомить школьников с научными исследованиями и промышленностью, заинтересовать их изучением STEM-предметов, профессиями технической направленности», — добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287474/
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