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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 25 февраля без осадков. Температура воздуха ожидается −1 градус. День увеличился до 11 часов 1 минуты.

У кого намечается той

Базарбай Мусабеков

Родился 25 февраля 1968 года. Председатель Фонда государственных материальных резервов.

Памятные даты

Состоялись выборы депутатов последнего созыва Верховного Совета Киргизской ССР

В 1990 году состоялись выборы депутатов последнего, 12-го созыва Верховного Совета Киргизской ССР. Депутаты работали с апреля 1990-го по сентябрь 1994 года. С мая 1993-го, после принятия новой Конституции, законодательный орган кыргызского государства стал называться Жогорку Кенешем.

Парламент этого созыва действовал на разломе эпох. Избранный в советский период он оказался в центре значимых исторических событий. Преодолев устоявшиеся каноны советской действительности, он сумел переориентироваться на работу в новых условиях, приняв судьбоносные решения, определившие правовую базу функционирования Кыргызстана как суверенного государства.

Образовался город Шопоков

В 1985 году пгт Краснооктябрьский получил статус города с присвоением имени Шопокова.

Герой Советского Союза, воин-панфиловец Дуйшенкул Шопоков погиб 16 ноября 1941-го при обороне Москвы во время Великой Отечественной войны.

Шопоков — город-побратим Волоколамска (Россия).

Появилась Федерация футбола Кыргызстана

Появилась ФФ КР в 1992 году. Она является независимым органом, контролирующим национальные сборные по футболу и футзалу.

В 1994-м федерация стала полноправным членом ФИФА и Азиатской конфедерации футбола.

Сейчас она называется Кыргызский футбольный союз.

Национальная сборная Кыргызстана по футболу находится на 104-м месте в рейтинге ФИФА.

Куда сходить

Куда сходить сегодня, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287447/
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