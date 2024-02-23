Афиша Бишкека на выходные: «Снежные человечки», музыка Бетховена и выставки

Театры

24 февраля. Опера «Дон Жуан»

В основе сюжета произведения лежит старинная легенда о Дон Жуане — дерзком искателе приключений, смелом и ловком соблазнителе женщин.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

24 февраля. Спектакль «Пиковая дама»

Спектакль, заявленный как фарс, сочетает в себе возможность для проявления многих эмоций зрителя, это и комедия, и драма, мистика и реализм, фантастика и триллер.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

24 февраля. Спектакль «Песня жаворонка на рассвете»

Спектакль использует в своей основе кыргызский фольклор советского периода. Три центральных персонажа — жрицы, собравшиеся на доисторический ритуал гадания о будущем, репрезентуют собой три вида сказок — волшебные, бытовые и о животных. Подробнее

«Театр 705», 19.00.

25 февраля. Балет «Баядерка»

Балет «Баядерка» — это романтичная история о любви танцовщицы-баядерки Никии и храброго воина Солора, дворцовых интригах Великого Брамина и мстительной ревности дочери раджи Гамзатти, свадьбе с трагическим финалом и последней встречей Никии и Солора в царстве теней.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 17.00.

25 февраля. Трагифарс «Звериные истории»

Зритель окажется в очаровании остроумного текста, азартной игры, легкой пластики, в которой элементы, характерные для животных, логично смешиваются с узнаваемым поведением людей. Именно поэтому звериные истории быстро облекались в человечьи имена и лица — каждый зритель узнает в героях себя.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 18.00.

25 февраля. Комедия абсурда «Наваждение»

Что же человеческого сохранилось в нас? Можем ли мы сберечь накопленные веками нравственные ценности человечества? Что мы оставим нашим потомкам? Вот вопросы, которые задают зрителям автор пьесы и исполнители спектакля.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 18.00.

Выставки, ярмарки

24-25 февраля. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

7-26 февраля. Выставка «Городские мотивы»

В выставке принимают участие молодые, но уже известные художники Талгат Бокоев и Жаныбек Суйунбеков.

«Галерея М» (ЦУМ-2), 10.00-21.00.

16-24 февраля. Выставка «Ищу в Бишкеке...»

Выставка — результат совместной работы местных и иностранных студентов с художниками современного искусства. Здесь вы увидите работы, созданные в процессе серий воркшопов. Студенты экспериментировали с различными материалами, техниками и стилями.

Галерея «Дубовый парк» Союза художников, 11.00-17.00.

Концерты, фестивали

24 февраля. «Средневековая выставка»

Вас ждут настольные игры, аквагрим и живая музыка бардов.

The Viking pub, 20.00-24.00.

25 февраля. Концерт Ludwig van Beethoven

Концерт из цикла «Все сонаты Людвига ван Бетховена для скрипки и фортепиано». Исполнители:

Эрнис Асаналиев (скрипка, Кыргызстан) и Амир Тебенихин (фортепиано, Казахстан — Германия).

Кыргызская государственная филармония имени Токтогла Сатылганова, 18.00.

Лекции, семинары

24 февраля. Лекция «Ритуальное искусство африко-карибского мира»

Подробно о теме расскажет кандидат исторических наук, антрополог и писатель Нестор Пилявский.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 14.00.

24 февраля. Художественный мастер-класс

Мастер-класс проведет художник Зульфия Акимова. Регистрация по телефону 0550551293.

«Галерея М» (ЦУМ), 14.00.

24 февраля. Воркшоп «Что такое папье-маше?»

Гости создадут декоративные объемные предметы (маски, абстрактные композиции и другие) из бумаги, клея и воды. Модератор: графический дизайнер Азиза Тимурова.

ololoPlanet, 14.00.

Для детей

24 февраля. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

24-25 февраля. Спектакль «Снежные человечки»

Спектакль о полном приключений путешествии мальчика и девочки из снега. Чтобы помочь новым друзьям, они отправляются на поиски солнца.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 11.00.

25 февраля. Спектакль «Кар балдар»

Спектакль о полном приключений путешествии мальчика и девочки из снега. Чтобы помочь новым друзьям, они отправляются на поиски солнца.

Кыргызский государственный театр кукол имени Мусы Жангазиева, 12.30.

25 февраля. Спектакль «Шоколадная фабрика Вилли Вонки»

Это рождественская сказка о духовных и семейных ценностях, о воспитании детей, о бедности и богатстве, которая представляет собой набор советов, уроков и подсказок, как правильно поступать в жизни.

Государственный национальный русский театр драмы имени Чингиза Айтматова, 11.00.