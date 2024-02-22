Аптечная наркомания. В 2023-м возбуждено пять уголовных дел против фармацевтов

Все чаще недобросовестные работники аптек становятся легальными дилерами. Об этом на брифинге сообщил начальник организационно-аналитического управления Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Марсель Дооталиев.

«В последнее время все громче заявляет о себе угроза распространения так называемой аптечной наркомании — это лекарственные препараты с содержанием психоактивных веществ, мощным обезболивающим или седативным эффектом. Они используются не в медицинских целях, а для достижения состояния одурманивания, схожего с наркотическим опьянением», — сказал он.

Аптечные препараты способны вызывать зависимость, особенно уязвимы для разрушающего воздействия, у молодого организма.

Марсель Дооталиев добавил, что такие препараты должны продавать по рецептам, но зачастую сотрудники аптек не требуют их.

«Нашей службой в 2023 году проведено 12 мероприятий, выявлено 24 факта продажи таких препаратов без рецептов. Возбуждено пять уголовных дел, по остальным выписаны протоколы и штрафы со стороны департамента лекарственных средств», — сказал он.