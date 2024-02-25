Температурные рекорды. Самым холодным в Бишкеке было 25 февраля 1951 года

Самым холодным в Бишкеке (тогда еще Фрунзе) было 25 февраля 1951 года. Такие данные приводит ресурс «Погода и климат».

В тот день в столице зафиксировали −30 градусов.

Самым жарким — 25 февраля 2016-го, когда температура составила +23,9 градуса.

Ресурс «Погода и климат» предоставляет сведения о погоде в разных уголках мира. Температурные рекорды для каждого дня определены как самое низкое и самое высокое значения по ряду данных суточного разрешения. Для мониторинга погоды в Бишкеке суточные сведения взяты с 1936 года, а погодных аномалий — с 1898-го.

Норма среднемесячной температуры февраля для столицы составляет −0,5 градуса.

За все время наблюдений самым теплым был февраль 2021 года со средней температурой +3,9 градуса.

Самым холодным — февраль 1931-го со среднемесячной температурой −15,3 градуса.

Согласно прогнозу синоптиков, 25 февраля ночью в Бишкеке без осадков. Температура воздуха −9 градусов. Днем в столице также без осадков. Столбик термометра поднимется до −3 градусов.