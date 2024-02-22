Открывается онлайн-регистрация кыргызстанцев на работу в Великобританию

Сегодня откроется онлайн-регистрация на сезонные сельскохозяйственные работы в Великобритании. Об этом сообщила пресс-служба Министерства труда, социального обеспечения и миграции со ссылкой на центр трудоустройства граждан за рубежом.

Регистрация начнется в 14.00 через сайт www.migrant.kg и автоматически закроется при поступлении необходимого количества заявок.

Для успешной регистрации необходимо иметь действующий заграничный паспорт гражданина Кыргызской Республики и доступ к электронной почте. Критерии для претендентов включают возраст от 18 до 45 лет, знание русского языка, а также удовлетворительное физическое и психологическое состояние.

Отбор полностью ведет уполномоченный правительством Великобритании оператор Pro Force, который определит необходимое количество заявок.

Граждане, ранее успешно прошедшие отбор через других операторов, повторно не должны регистрироваться, иначе результаты предыдущего отбора будут аннулированы.

Собеседование для зарегистрированных граждан состоится 26 и 27 февраля в Бишкеке.

Заработная плата составит 10,42 фунта стерлингов в час. Количество рабочих часов в день будет зависеть от факторов, таких как погода, урожайность и другие. Работодатель гарантирует минимально 32 часа работы в неделю.

Затраты на визу составят 298 фунтов стерлингов, а стоимость авиабилета будет зависеть от текущего курса и времени приобретения.

Содействие в трудоустройстве в Великобританию по программе сезонного работника осуществляется бесплатно.