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Общество

Кыргызстан планирует экспортировать 18 тонн грубой шерсти в Монголию

Министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Бакыт Торобаев провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Кыргызстане Ганхуягом Содномом.

Стороны обсудили перспективы развития сотрудничества между странами в области сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности и продвижения местной сельскохозпродукции на рынок Монголии.

Бакыт Торобаев отметил, что кыргызская сторона готова экспортировать 18 тонн грубой шерсти в Монголию для ее последующей переработки в органическое удобрение.

Особое внимание уделено вопросам ветеринарной безопасности и контроля качества продукции животного происхождения. Обсуждался вопрос подписания меморандума о взаимопонимании между Ветеринарной службой и Главным управлением ветеринарных служб исполнительного агентства правительства Монголии в сфере ветеринарных услуг.

Документ заложит основы для эффективного сотрудничества в области ветконтроля и обмена информацией, способствуя обеспечению высокого стандарта качества и безопасности продукции животного происхождения в обеих странах.

Стороны выразили готовность к углублению взаимодействия и активному развитию партнерских отношений в этих сферах. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287360/
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