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Общество

В Бишкеке частично изменится схема движения автобуса № 2

В Бишкеке с 22 февраля изменится схема движения автобусного маршрута № 2, который обслуживает ОсОО «ЭКО Пассажирские перевозки». Об этом сообщает мэрия.

По ее данным, решение принято на основании обращения жителей жилого массива «Кок-Жар».

Теперь автобус № 2 будет проходить от жилмассива «Умут» по улицам Мыскал, Юбилейной, Ленской, Фучика, проспекту Чуй, улицам Бейшеналиевой, Московской, бульвару Молодой Гвардии, улицам Толстого (инфекционная больница), Логвиненко, Панфилова, Горького, 7 Апреля, Ахунбаева, Арстанбап, Куланак до жилмассива «Кок-Жар».

«Протяженность составляет 36 километров, а интервал движения автобусов — 8-10 минут. На линии работают 20 автобусов. Данная мера принята в рамках оптимизации маршрутной сети города», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287355/
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