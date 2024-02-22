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Общество

Закон о НКО. Деление на политическую и неполитическую деятельность ошибочно

НКО Кыргызстана выступили с открытым обращением в связи с депутатской инициативой принять законопроект об «иностранных представителях».

Отмечается, что в обновленном документе «к политической деятельности не относятся деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, социальной поддержки инвалидов, защиты материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность».

«Но рассуждение инициаторов законопроекта по делению сфер на политическую и неполитическую деятельность ошибочное, так как не следует разграничивать понятие политической деятельности по сферам жизнедеятельности государства», — говорится в обращении.

Государственное управление есть в каждой сфере жизнедеятельности страны. Политические права есть у каждого гражданина, так же как социальные и экономические.

«Политические права и свободы отличаются от личных, социальных, экономических и других прав тем, что тесно связаны с принадлежностью к гражданству данного государства. Они являются одной из групп основных конституционных прав и свобод граждан, так как определяют их участие в общественной и политической жизни страны», — отмечают авторы.

В каждой сфере есть вопросы государственного управления: решение государственных задач страны, реформы и стратегии управления, улучшение госуслуг, обеспечение прав граждан и другие.

«НКО Кыргызстана работают в разных сферах по обеспечению прав человека и содействию государственному управлению. Обеспечение прав разных категорий граждан в разных сферах — это политическая задача любого государства по нормам права. Одной из основных задач государства является обеспечение прав человека, закрепленных Конституцией», — пишут представители НКО.

Общественные организации защищают политические права разных категорий граждан через:

  • содействие защите прав детей и взрослых, людей с инвалидностью и других категорий граждан на образование, здравоохранение и другое;
  • участие в законодательной и правотворческой инициативе, обсуждении законов и решений, принимаемых государственными органами и органами местного самоуправления, общественных и парламентских слушаниях и другое;
  • содействие защите прав граждан на доступ к эффективным государственным услугам и другое.

Все это, говорится в обращении, осуществляется через различные инструменты деятельности, как обучение, работа кризисных центров и центров помощи, мониторинг обеспечения прав разных категорий граждан, исследовательская и аналитическая работа и многое другое.

«НКО Кыргызстана работают в разных сферах, осуществляя политическую роль в обществе, содействуя улучшению государственного управления и обеспечению прав разных категорий граждан. В статье 37 раздела «Политические права» в Конституции указано, что «граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в управлении делами общества и государства как непосредственно, так и через своих представителей», а также «граждане Кыргызской Республики имеют право участвовать в обсуждении и принятии законов и решений республиканского и местного значения», — добавляют в НКО.

В письме подчеркивается, что законопроект в случае его принятия существенно ухудшит правовое положение значительной части НКО в КР.

Ряд норм законопроекта противоречит Международному пакту по гражданским и политическим правам и другим основным источникам международного права по правам человека. Документ не соответствует государственным интересам, если они действительно заключаются в построении подлинной демократии в стране, что прописано в Конституции Кыргызской Республики.

Жогорку Кенеш 25 октября 2023 года принял в первом чтении изменения в Закон «О НКО» и Уголовный кодекс, инициированные Надирой Нарматовой и группой депутатов, которые предусматривают введение понятия «иностранный представитель» (аналог иноагента в российском законодательстве). На заседании профильного комитета 23 января 2024-го документ принят во втором чтении.

Напомним, инициатор поправок Надира Нарматова предлагала ввести в Уголовный кодекс статью 200-1 «Создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». За нарушение этой статьи хотели ввести наказание вплоть до лишения свободы до трех лет. А за активное участие в деятельности объединений, указанное в части 1 статьи, а равно за пропаганду деяний таких организаций — до пяти лет. Верховный суд и Генпрокуратура выступили против этой инициативы. Их также поддержала омбудсмен.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287354/
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