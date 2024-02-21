Активиста задержали на митинге. Суд постановил выплатить ему 40 тысяч сомов

Первомайский районный суд решил взыскать 40 тысяч сомов с кабинета министров за моральный вред, который Адиль Турдукулов понес в 2015 году за незаконное задержание в ходе митинга в поддержку Дайырбека Орунбекова. Об этом активист написал на своей странице в Facebook.

Он поблагодарил Азизу и Гулшайыр Абдирасуловых и всю команду правозащитной организации «Кылым шамы» за это достижение. «А вы говорите, суды не работают. Но я все равно буду оспаривать. Мало денег», — добавил Адиль Турдукулов.

В «Кылым шамы» отметили, что суд частично удовлетворил иск Адиля Турдукулова о взыскании компенсации на основании решения Комитета ООН по правам человека в размере 300 тысяч сомов и установил 20 тысяч сомов как компенсацию за моральный вред и 20 тысяч сомов как возмещение юридических услуг.

В организации напомнили, что ранее Комитет ООН по правам человека, рассмотрев индивидуальное сообщение, представленное Гулшайыр Абдирасуловой, признал, что государство-участник нарушило права Адиля Турдукулова на мирные собрания в соответствии со статьей 21 пакта, и считает, что государство-участник обязано, в частности, предоставить автору надлежащую компенсацию, включая возмещение наложенного на него штрафа и любых понесенных судебных издержек. Государство-участник также обязано принять все необходимые меры для предотвращения аналогичных нарушений в будущем.